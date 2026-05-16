Video: registraron violenta pelea de mujeres en un partido de fútbol femenino

El enfrentamiento ocurrió en un complejo deportivo de Avenida de las Américas, en Paraná. La discusión comenzó tras una falta y derivó en golpes, empujones y escenas de tensión. No hubo intervención policial en los incidentes.
Una pelea entre jugadoras alteró este viernes por la noche un torneo de fútbol 5 femenino que se disputaba en un predio deportivo ubicado sobre avenida de las Américas, en Paraná. El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Según trascendió, el conflicto se originó cerca de las 22 horas luego de una discusión por una infracción dentro del partido. Los reclamos entre las futbolistas comenzaron a subir de tono hasta derivar en insultos y empujones.
En cuestión de segundos, la situación escaló y varias mujeres terminaron enfrentándose a golpes en medio de la cancha, mientras otras personas intentaban intervenir para separar y frenar el conflicto.
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales y grupos de mensajería, muestran escenas de tensión dentro del complejo deportivo. En el video se observan piñas, empujones y corridas mientras algunas participantes procuraban contener la situación.
Testigos señalaron que el clima se volvió caótico durante algunos minutos, aunque finalmente el enfrentamiento logró ser controlado sin que se registraran heridos de gravedad.
Fuentes policiales confirmaron a Elonce que no hubo intervención policial en el conflicto.
Aunque la pelea no pasó a mayores, el episodio volvió a poner en debate situaciones de violencia que se registran en competencias amateurs y espacios recreativos deportivos.