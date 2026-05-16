Dictaron prisión domiciliaria para adolescente reincidente en el robo de motos

La Justicia dispuso prisión preventiva domiciliaria para uno de los adolescentes de 17 años detenidos el pasado jueves durante un procedimiento policial realizado tras el robo de una motocicleta en Concepción del Uruguay.

La medida fue dictada luego de que el joven, quien posee antecedentes delictivos, fuera nuevamente vinculado a un hecho de robo de motovehículos. Según se informó, la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria se extenderá hasta que cumpla los 18 años en los próximos días.

El procedimiento se había concretado alrededor de las 4.10 de la madrugada, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico interceptó a dos adolescentes en la intersección de calles Sarmiento y Enrique Gasc. Ambos circulaban con una motocicleta Honda XR 150 negra con detalles rojos que había sido sustraída momentos antes de una vivienda ubicada en calle Dodero al 100.

Recuperaron la motocicleta robada

De acuerdo a la investigación preliminar, los adolescente habrían violentado el traba volante y el tambor de encendido del rodado para concretar el robo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron diversos elementos considerados clave para la causa: una pinza corta pernos utilizada presuntamente para cortar candados, una llave modificada tipo “yuga” para forzar encendidos y prendas de vestir que podrían servir para identificar a los sospechosos en otros hechos delictivos.

Fuentes policiales indicaron que ambos adolescentes se encontraban vinculados a distintos episodios de robo y hurto de motocicletas registrados en la ciudad.

Intervención judicial y antecedentes

La fiscal auxiliar de turno, Lucía Bourlot, dispuso el secuestro formal de la motocicleta para restituirla a su propietario, un hombre de 42 años.

En cuanto a los menores, fueron trasladados inicialmente a la Comisaría de Minoridad, donde se realizaron las actuaciones correspondientes antes de ser entregados a sus progenitores.

Sin embargo, debido a la reiteración de hechos delictivos y a antecedentes previos, la Justicia resolvió imponer una medida de coerción más estricta para uno de los involucrados, quien anteriormente ya había sido derivado a centros especializados de rehabilitación para menores.