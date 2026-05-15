Encontraron un puma muerto en cercanías de una localidad del sur entrerriano

Vecinos de la zona rural hallaron un puma muerto a pocos kilómetros de Antelo. Las autoridades advierten sobre la presencia de más felinos en los alrededores.
Vecinos de la localidad de Antelo encontraron este viernes por la tarde un puma muerto a menos de tres kilómetros del casco urbano, en las inmediaciones del camino al Viento Búho. El ejemplar, un adulto de aproximadamente 45 kilos, presentaba fracturas compatibles con un atropello, según indicaron los especialistas que se acercaron al lugar.
El hallazgo fue reportado a las autoridades locales, quienes confirmaron que el estado de descomposición del animal sugiere que la muerte ocurrió entre tres y cuatro días antes. La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la región debido al posible riesgo de nuevos incidentes, indicó Chikilín Albornoz.
Claudio Taborda, presidente comunal de Antelo, señaló que en los últimos días se registraron varios avistamientos de pumas en la zona, especialmente en el Camino Los Cardales, que conecta Antelo con el paraje Quebrachito. Uno de estos animales incluso se cruzó inesperadamente delante de un patrullero policial.