Hallaron en Chajarí a la adolescente buscada desde el miércoles en Concordia

La menor fue localizada gracias a la ubicación en su cuenta de Instagram

La policía localizó este sábado por la noche a la adolescente de 14 años que era buscada desde el pasado miércoles, luego de ausentarse de su hogar en Concordia, informó Concordia Policiales.

Según trascendió, tras una serie de tareas investigativas realizadas por el personal de la comisaría Séptima, Comisaría de Minoridad y la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, además de la División Investigaciones de Federal y Chajarí y de la dirección de Inteligencia Criminal de la policía de Entre Ríos, la adolescente fue localizada en Chajarí.

Cómo encontraron a la menor

Gracias a tareas de investigación, se pudo establecer la última ubicación de la adolescente a través de la actividad registrada en su cuenta de Instagram. Así, los uniformados llegaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Pío XII de Chajarí.

En el lugar, los efectivos entrevistaron con una mujer de 29 años, quien manifestó que la adolescente se encontraba en su domicilio. Según relató, había conocido a la menor durante la jornada de este sábado en una Iglesia Adventista de Chajarí, donde la joven le habría manifestado que se encontraba en situación de calle.

Ante esa situación, la mujer decidió brindarle alojamiento transitorio en su vivienda hasta que pudiera resolverse su situación. De esta manera, la adolescente fue localizada en buen estado de salud y se iniciaron las actuaciones correspondientes para su restitución a Concordia.