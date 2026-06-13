Córdoba: detuvieron a uno de los prófugos más buscados por el crimen de un nene de 4 años en Santa Fe

Samuel Elías Reyes fue detenido por el crimen del pequeño de 4 años ocurrido en 2025

Uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe fue detenido en Córdoba en el marco de la investigación por el crimen de Zamir Torres, un niño de 4 años asesinado en un ataque armado ocurrido en 2025.

Se trata de Samuel Elías Reyes, quien permanecía prófugo y sobre quien pesaba un pedido de captura activo, además de una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera localizarlo, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino.

La detención se concretó en la localidad cordobesa de La Puerta, tras un operativo llevado adelante por la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI). El procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación que permitieron ubicar al sospechoso fuera de Santa Fe.

El crimen que conmocionó a Frontera

Reyes está acusado de participar en el ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, donde fue asesinado Zamir Torres. En ese hecho también resultó gravemente herido Brian Maximiliano Martínez, alias “Peladito”.

De acuerdo a la investigación, el menor viajaba junto a su madre y Martínez en un vehículo cuando fueron interceptados por otro automóvil, un Fiat Cronos, desde el cual los atacantes abrieron fuego.

Los agresores descendieron del vehículo y continuaron disparando en inmediaciones de la calle 7, cerca de un polideportivo. Como consecuencia, el niño murió y Martínez sufrió múltiples heridas de gravedad.

La causa fue caratulada como homicidio calificado y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

Avanza la investigación

Tras su detención, Reyes quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho y avanzar en la identificación del resto de los implicados.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de una causa que sigue en desarrollo y que busca esclarecer completamente el ataque que terminó con la vida del menor.