Declararon culpable al hombre que abuso de su hijastra con discapacidad durante 12 años

El veredicto se conoció este viernes tras una semana de juicio en los Tribunales de Gualeguaychú, confirmó la fiscal Martina Cedrés. La pena prevista va de 8 a 20 años de prisión.
Un jurado popular halló culpable a un hombre de 65 años por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante" contra su hijastra, agravado por la convivencia y por la minoría de edad de la víctima al momento de los hechos.
El veredicto se conoció a última hora de este viernes tras una semana de deliberaciones del jurado de vecinos. La audiencia de cesura fue fijada para el próximo miércoles y el condenado enfrenta una pena de prisión que ronda entre los 8 y 20 años, de acuerdo al Código Penal.
La joven, que hoy tiene 20 años, sufrió los abusos desde los 8 y padece un retraso cognitivo. El acusado convivió con la víctima por ser pareja de su madre. El año pasado la víctima se animó a denunciar los abusos ante la Justicia. En tanto, el acusado estuvo detenido brevemente y recuperó la libertad y en esa condición enfrentó el juicio.
El proceso se desarrolló durante toda la semana: el lunes se seleccionó al jurado; el martes y miércoles se presentaron alegatos de apertura y pruebas, con declaraciones de profesionales de la Casa Alas Desatadas, el Centro de Salud, familiares, amigos y peritos judiciales; el jueves fue el turno de la defensa; y este viernes se realizaron los alegatos de clausura previos a la deliberación.