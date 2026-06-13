Revelaron la identidad del argentino fallecido en el incendio de un edificio de Mallorca

Un trágico incendio en un edificio de la localidad de Magaluf, en Mallorca, dejó como saldo dos víctimas fatales, entre ellas un ciudadano argentino de 58 años identificado como Adrián, quien falleció mientras intentaba ayudar a otros residentes a escapar de las llamas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en el edificio Trianon II, ubicado en el municipio de Calvià. Según reconstruyeron los investigadores, el hombre fue hallado sin vida en la escalera del noveno piso y todo indica que murió tras inhalar humo mientras colaboraba con la evacuación de los vecinos.

Adrián llevaba varios años radicado en España, donde trabajaba en el sector turístico. Se desempeñaba como guardavidas en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa y también realizaba trabajos como masajista. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona solidaria, activa y muy apreciada en su entorno laboral.

De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil, tanto el argentino como la otra víctima fatal —una mujer británica de 68 años— murieron intoxicados por la densa humareda generada por el incendio.

Cómo comenzó el incendio

El fuego se inició alrededor de las 5:23 en un departamento de la tercera planta y se propagó rápidamente hacia los pisos superiores, dificultando las tareas de rescate. Las primeras hipótesis apuntan a una falla en una heladera, aunque los peritajes continúan para determinar el origen exacto.

El siniestro dejó además un saldo de 44 personas afectadas, de las cuales varias debieron recibir atención médica por inhalación de humo y golpes de calor. Un total de 22 departamentos fueron evacuados.

La muerte del argentino generó una profunda conmoción tanto en la comunidad local como entre sus allegados. En señal de duelo, autoridades del Ayuntamiento de Calvià realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

El caso continúa bajo investigación mientras se analizan las condiciones de seguridad del edificio y las causas que originaron el incendio.