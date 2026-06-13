Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en un atractivo duelo por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos repartieron puntos en el debut de ambos por la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. El último semifinalista de Qatar 2022 tuvo un arranque prometedor, pero el Scratch alcanzó a reaccionar y, en el segundo tiempo, no aprovechó la merma física contraria para llevarse un mejor resultado.

El encuentro disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey inició con una supremacía abrumadora del elenco africano en los Estados Unidos. Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron avasallados por su rival, perdieron la pelota con demasiada facilidad y ofrecieron muchas debilidades en el retroceso defensivo. No fue casualidad que Ismael Saibari aproveche esta situación para picar entre los centrales y definir por encima de Alisson antes de la pausa de hidratación (1-0).

La desventaja profundizó las deficiencias de la Verdeamarela, que no podía pasar la mitad de la cancha hasta que su carta ofensiva más fuerte salió a la superficie. Vinicius Júnior encaró sobre la banda izquierda, enganchó hacia el medio en el área y sacudió un potente remate que fulminó a Bono a los 31 minutos de juego.

Todo el vértigo y la adrenalina de esa etapa mutó a un trámite menos fluido y sin tantas llegadas a los arcos, sumado a un protagonismo mayor del pentacampeón sobre un contrincante que bajó sus energías y se lo notó muy cansado en los últimos minutos.

En la próxima fecha, Brasil se medirá el próximo viernes desde las 21:30 (hora argentina) a Haití en Filadelfia, mientras que Marruecos se cruzará el mismo día a partir de las 19 ante Escocia en Boston.

El minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el inicio de la Copa del Mundo.

98 MINUTOS: ¡DOBLE TAPADA SENSACIONAL DE ALISSON!

92 minutos: excelente respuesta de Bono

El arquero de Marruecos reapareció en el momento justo para contener un tiro de Danilo en el área.

88 minutos: Marruecos agotó cambios

Ismael Saibari, autor del 1-0, se retiró para permitir el ingreso de Soufiane Rahim

77 minutos: Raphinha rompió la monotonía

El atacante del Barcelona recibió un centro atrás en el área y resolvió con un zurdazo cruzado a las manos de Bono.

75 minutos: es otro partido en el segundo tiempo

Ambos equipos muestran signos de cansancio y los cambios tampoco causan un efecto inmediato.

64 minutos: dos modificaciones en Marruecos

Chemdine Talbi y Samir El Mourabet por Brahim Díaz y Azzedine Ounahi.

61 minutos: doble cambio en Brasil

Luiz Henrique y Matheus Cunha reemplazaron a Lucas Paquetá e Igor Thiago

¡¡DURÍSIMO!! Hakimi le fue con una plancha a Vinicius y el árbitro no cobró nada. ¿Qué te pareció? ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kymuK4FNbb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

51 minutos: el primer ataque del complemento fue de Brasil

Lucas Paquetá ensayó un lateral rápido que dejó solo a Igor Thiago, pero el remate del punta que juega en la Premier League fue rechazado por Bono.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Brasil: Fabinho por Casemiro y Danilo por Roger Ibáñez.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Brasil y Marruecos igualan 1-1 al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en un entretenido partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. Ismael Saibari adelantó a los africanos antes de la pausa de hidratación y, en el peor momento del Scratch, apareció Vinicius Júnior con un tremendo sablazo para encajar el empate

46 MINUTOS: ¡TREMENDA VOLADA DE BONO!

El arquero se lució para rechazar un testazo de Lucas Paquetá en el área.

41 minutos: el empate cambió el plan de Marruecos

Los africanos dejaron su dominio avasallador sobre un costado, se replegaron y le entregaron la pelota a Brasil, que busca encontrar huecos sin éxitos.

GOL DO BRASIL! 🇧🇷 Brasil 1x1 Marrocos 🇲🇦 ⚽️ Vinicius Jr 🅰️ Bruno Guimarães 🏆 COPA DO MUNDO FIFA 2026 | 1ª RODADA (GRUPO C) pic.twitter.com/oxMrVSn3iL — ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) June 13, 2026

31 MINUTOS: ¡GOL DE BRASIL!

En el peor momento de la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó el talento individual de Vinicius Júnior para enganchar en el área y ejecutar un tremendo disparo cruzado que selló el 1-1 en los Estados Unidos.

🇲🇦🔥 AH NO, QUÉ GOLAZO DE MARRUECOS A BRASIL. El pase de Brahim y esa definición de Saibari, pfff. 😮‍💨 pic.twitter.com/s4NzreBtwN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026

20 MINUTOS: ¡GOL DE MARRUECOS!

Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti busca imponer su jerarquía y el talento de sus figuras ofensivas, mientras que el seleccionado marroquí intenta repetir las destacadas actuaciones que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones de las últimas citas mundialistas.

Las formaciones

Brasil salió al campo con Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. El entrenador es Carlo Ancelotti.

Por su parte, Marruecos formó con Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui y Brahim Díaz. El director técnico es Mohamed Ouahbi.

Suplentes

Brasil: Weverton, Ederson; Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luis Henrique, Gabriel Martinelli y Rayan.

Marruecos: Munir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti; Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine, Sofyan Amrabat, Chemdine Talbi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ayoub El Kaabi y Ayoube Amaimouni.

Transmisión en vivo

El encuentro, que es transmitido en vivo por las pantallas de DSports, Telefe y Disney+ Premium, enfrenta a dos de los principales candidatos a quedarse con la zona.