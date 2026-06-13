Mundial 2026: los partidos que se juegan este sábado y dónde verlos

Este sábado 13 de junio se presenta como una jornada verdaderamente imperdible para los amantes del fútbol, con una cartelera repleta de acción que mantendrá a los fanáticos pegados a la pantalla desde la tarde hasta la madrugada. El gran plato fuerte del día, como no podía ser de otra manera, es el Mundial 2026, que entra en momentos de definiciones clave y promete regalar noventa minutos de pura emoción en cada uno de sus encuentros programados.

La actividad mundialista arrancará temprano, a las 16:00, con el prometedor choque entre Qatar y Suiza, un duelo de estilos que se podrá seguir a través de las pantallas de DSports y Paramount+. Sin embargo, las miradas del continente se posarán firmemente a las 19:00, cuando la poderosa selección de Brasil se mida ante la siempre competitiva Marruecos. Este partido, que promete ser el plato fuerte de la jornada por el roce internacional de ambas plantillas, contará con una amplia cobertura televisiva en vivo por Telefe, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

A medida que caiga la noche, la cita mundialista no dará tregua y ofrecerá opciones para todos los gustos. Desde las 22:00, Haití y Escocia se verán las caras en un cruce de realidades futbolísticas muy particulares, transmitido por TyC Sports, DSports y Paramount+. Para los más trasnochadores o aquellos que no quieren perderse un solo detalle de la cita máxima, la acción cerrará ya entrada la madrugada, a la 01:00 del domingo, con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, disponible por los mismos canales.

Turquía hace su debut en la Copa del Mundo

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