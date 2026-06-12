Canadá empató con Bosnia-Herzegovina en su debut y sumó un punto clave en el Mundial 2026

Canadá empató con Bosnia-Herzegovina por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Tras comenzar en desventaja, el seleccionado anfitrión reaccionó en el complemento, igualó 1-1 en Toronto y mantiene intactas sus chances de clasificación.
Canadá empató con Bosnia-Herzegovina marcó uno de los resultados más atractivos de la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. En un estadio colmado y con el impulso de su público, el seleccionado anfitrión rescató un empate 1-1 ante el conjunto europeo en el Toronto Stadium, luego de haber comenzado abajo en el marcador.
El encuentro estuvo precedido por una gran celebración. Antes del inicio del partido se realizó la segunda ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo, un espectáculo que rindió homenaje a la historia y la cultura canadiense. Participaron los artistas internacionales Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, mientras que Michael Bublé fue una de las figuras destacadas de la jornada.
Además, al igual que había ocurrido en el Estadio Azteca durante la apertura oficial del torneo, se desarrolló un desfile con las 48 banderas de las selecciones participantes, generando un marco festivo y colorido para el estreno de ambos equipos en la competencia.
Bosnia golpeó primero en Toronto
Ya en el terreno de juego, Canadá asumió el protagonismo desde los primeros minutos a través de la posesión de la pelota. Sin embargo, el equipo dirigido por Jesse Marsch mostró dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.
La ocasión más importante del inicio estuvo en los pies de Jonathan David, quien aprovechó un rebote dentro del área pero definió por encima del travesaño cuando parecía tener el arco a disposición.
Bosnia-Herzegovina, por su parte, apostó a un planteo más directo, explotando las pelotas detenidas y el juego aéreo. Esa estrategia dio resultados a los 20 minutos. Tras un córner ejecutado por Ivan Bašić y un desvío en el primer palo de Sead Kolasinac, la pelota quedó servida para Jovo Lukic, que definió de cabeza bajo el arco para establecer el 1-0.
A partir de ese momento, los europeos reforzaron su esquema defensivo y cedieron terreno. Canadá monopolizó el balón, intentó generar espacios y empujó constantemente hacia el arco defendido por Nikola Vasilj, aunque sin encontrar la claridad necesaria para romper el orden rival.
La primera mitad concluyó con ventaja para Bosnia-Herzegovina, que logró sostener la diferencia gracias a una estructura defensiva sólida y a una gran concentración en cada intervención.
La reacción canadiense tuvo premio
El segundo tiempo ofreció un espectáculo mucho más abierto. Durante los primeros 15 minutos se registraron oportunidades en ambas áreas y el partido ganó intensidad.
Canadá estuvo cerca del empate cuando Richie Laryea definió dentro del área, pero Sean Kolasinac despejó sobre la línea. La pelota incluso impactó en el travesaño antes de ser rechazada definitivamente por la defensa europea.
La respuesta bosnia tampoco tardó en llegar. Ermedin Demirovic dispuso de una inmejorable ocasión en un mano a mano frente al arquero Maxime Crépeau, aunque no logró convertir y dejó con vida al conjunto anfitrión.
Con el paso de los minutos, el desgaste comenzó a sentirse en la defensa de Bosnia-Herzegovina. Canadá encontró más espacios y acumuló situaciones de peligro. Una de las más claras fue evitada por Nikola Katić, quien salvó sobre la línea un remate de Tani Oluwaseyi.
La insistencia canadiense finalmente tuvo recompensa a los 78 minutos. Promise David asistió con precisión a Cyle Larin, quien controló, se sacó de encima a un defensor y definió con categoría desde la puerta del área para decretar el 1-1 definitivo.
Un punto valioso para seguir en carrera
El empate dejó mejores sensaciones para Canadá, que mostró carácter para recuperarse de la desventaja y terminó siendo superior durante buena parte del encuentro. Incluso estuvo cerca de quedarse con los tres puntos en el tramo final.
Con este resultado, ambos seleccionados sumaron una unidad en el Grupo B, donde también compiten Qatar y Suiza, que se enfrentarán en la continuidad de la fecha.
La próxima presentación de Bosnia-Herzegovina será el jueves 18 frente a Suiza en Los Ángeles, mientras que Canadá buscará su primera victoria ante Qatar en Vancouver.