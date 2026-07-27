Organizan una función solidaria para recaudar fondos a beneficio de FUNDNEO

REDACCIÓN ELONCE
El Teatro 3 de Febrero será escenario de una función especial de “El Limbo de la Historia”, cuya recaudación será destinada a FUNDNEO para colaborar con la compra de un láser oftalmológico para el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque.
FUNDNEO será la principal beneficiaria de una función solidaria que se realizará este martes 28, a las 20 horas, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. La propuesta, impulsada por el Rotary Club Paraná Plaza, busca reunir fondos para la compra de un láser oftalmológico destinado al servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque, un equipamiento clave para el tratamiento de recién nacidos.
Sandra Leiva, ex presidenta del Rotary Club Paraná Plaza, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto que demanda una importante inversión. "Son elementos costosos y esta es una manera más de recaudar".
En ese sentido, el mandatario anterior de la organización, Daniel Leiva, recordó que Rotary Internacional también participa del proyecto: "Todos los clubes del mundo aportan para que nosotros podamos contar con ese equipamiento para los niños".
Una obra con historia para acompañar una causa solidaria
La recaudación se obtendrá a través de la presentación de "El Limbo de la Historia", una obra dirigida por el francés Olivier Pascalin.
"Hacemos una gran obra para un gran proyecto", sostuvo el director. La puesta en escena recorre tres siglos de historia argentina a través de personajes emblemáticos como José de San Martín, Juan Bautista Alberdi y Martín Miguel de Güemes, combinando hechos históricos con un relato de misterio.
La invitación a colaborar con FUNDNEO
La función durará 1 hora y 20 minutos. Las entradas podrán adquirirse directamente en el ingreso al teatro y tienen un valor de $25.000.
Todo lo recaudado será destinado a FUNDNEO para avanzar en la adquisición del equipamiento destinado a Neonatología.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad de Paraná y localidades vecinas a sumarse a una propuesta que combina cultura y solidaridad para mejorar la atención de los recién nacidos.
El actor Mario Fernández, quien interpreta a Martín Miguel de Güemes, destacó que el evento reúne dos objetivos. "La primera expectativa es colaborar con esta causa a beneficio del Hospital San Roque", afirmó. Además, valoró la posibilidad de representar "a uno de los generales libertarios" y poner en escena la historia de uno de los héroes de la independencia argentina.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad de Paraná y localidades vecinas a sumarse a una propuesta que combina cultura y solidaridad para mejorar la atención de los recién nacidos.