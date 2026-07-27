Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras una denuncia por violencia de género

Barracas Central decidió apartar preventivamente del plantel profesional al delantero Gonzalo Morales luego de que se formalizara una denuncia por violencia de género en su contra. La medida fue comunicada este lunes por la institución, apenas dos días después de que el atacante fuera una de las figuras del triunfo ante River Plate en el estadio Monumental.

A través de un comunicado oficial, el club informó que el futbolista, quien se encuentra a préstamo en la institución, permanecerá separado del plantel de Primera División mientras avancen las actuaciones judiciales y se esclarezcan los hechos denunciados.

"El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes", expresó la entidad.

El comunicado del club

En el mismo documento, Barracas Central reafirmó su postura institucional frente a este tipo de situaciones y reiteró su compromiso con la erradicación de la violencia de género.

"La institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", sostuvo el club.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

Además, indicó que continuará colaborando con las autoridades judiciales durante la investigación. "Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia", concluyó el comunicado.

La denuncia y las medidas judiciales

Morales fue denunciado por su expareja en la Comisaría 5ª de Ezeiza. A partir de esa presentación, el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García dispuso una restricción perimetral y ordenó la restitución de las pertenencias de la denunciante que permanecían en la vivienda que compartía con el futbolista.

La denuncia tomó estado público luego de que la joven difundiera en redes sociales un extenso relato sobre los presuntos hechos de violencia sufridos durante la relación. La publicación incluyó fotografías y capturas de conversaciones mantenidas con el delantero.

En su cuenta de Instagram, la denunciante afirmó haber atravesado diversos episodios de violencia física y amenazas durante la convivencia. Entre otras expresiones, sostuvo: "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo que me vaya y lo deje".

Quién es Gonzalo Morales

Conocido futbolísticamente como "Toro" Morales, el delantero nació en Córdoba, realizó las divisiones inferiores en Boca Juniors y debutó profesionalmente en ese club. Posteriormente jugó en Unión de Santa Fe y en 2025 llegó a Barracas Central.

El atacante, de 23 años, había sido uno de los protagonistas de la última fecha del Torneo Clausura al convertir el gol con el que Barracas Central derrotó a River Plate en el estadio Monumental.

Mientras la investigación judicial continúa, el club ratificó que el jugador permanecerá apartado del plantel profesional hasta que se esclarezca la situación.