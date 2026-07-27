Según un informe, los alquileres subieron hasta 47,9% en un año: qué ciudades son las más caras

Los alquileres continuaron aumentando por encima de la inflación en gran parte de las provincias argentinas, según un informe elaborado por la consultora especializada Reporte Inmobiliario. El relevamiento mostró que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los valores de los departamentos de dos ambientes crecieron en promedio un 44%, mientras que los de tres ambientes registraron un incremento del 47,9%, cifras superiores a la inflación interanual de mayo, que fue del 33,2%.

El estudio reflejó una realidad diferente a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los precios de los alquileres evolucionaron en línea con la inflación. En cambio, en el interior del país y, en menor medida, en el Gran Buenos Aires, la oferta todavía no logró equilibrar completamente la demanda, lo que mantuvo una presión alcista sobre los valores.

El análisis contradijo parcialmente la idea de que la recuperación de la oferta, tras la derogación de la Ley de Alquileres a fines de 2023, hubiera estabilizado por completo el mercado inmobiliario.

La oferta creció, pero la demanda siguió presionando

De acuerdo con Reporte Inmobiliario, durante el último año la cantidad de departamentos disponibles para alquilar aumentó entre un 44% y un 48% respecto de mayo de 2025. Sin embargo, ese crecimiento de la oferta no fue suficiente para contener los precios en la mayoría de las ciudades relevadas.

La consultora explicó que la demanda continuó siendo lo suficientemente elevada como para sostener incrementos superiores a la inflación, especialmente en aquellas plazas donde la disponibilidad de viviendas sigue siendo relativamente limitada.

En consecuencia, el mercado mostró comportamientos distintos según la región. Mientras en la Capital Federal la mayor cantidad de inmuebles publicados permitió moderar las subas, en varias provincias la escasez relativa de oferta continuó impulsando nuevos aumentos.

Neuquén encabezó el ranking de los alquileres más caros

El informe también elaboró un ranking de las ciudades con los alquileres más elevados del país. Tanto para departamentos de dos como de tres ambientes, el primer lugar correspondió a Neuquén.

Según el análisis, el desarrollo de Vaca Muerta continuó generando una importante migración de trabajadores hacia esa provincia, fenómeno que incrementó la demanda habitacional y elevó los precios del mercado inmobiliario.

Detrás de Neuquén se ubicaron, con algunas variaciones según la categoría del inmueble, las ciudades de Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca, que completaron los primeros puestos del relevamiento nacional.

El peso del alquiler en el presupuesto familiar

El estudio destacó que los departamentos de dos y tres ambientes suelen destinarse a grupos familiares de tres o cuatro integrantes, por lo que el costo de la vivienda adquiere un peso significativo dentro del presupuesto mensual.

En ese contexto, los datos se complementan con los publicados por el Indec, que informó que durante mayo una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.498.741 para no ser considerada pobre y $681.246 para superar la línea de indigencia.

Posteriormente, el organismo estadístico informó que la inflación de junio fue del 1,9%, acumuló un incremento del 16,8% en el primer semestre y alcanzó una variación interanual del 33,5%, un nivel igualmente inferior al registrado por los alquileres en buena parte del país.

Cómo se realizó el relevamiento

Reporte Inmobiliario explicó que el trabajo se realizó mediante la metodología de mystery shopper, relevando entre 30 y 60 casos por ciudad, de acuerdo con la escala de cada mercado, para conformar una muestra estadísticamente representativa.

En todos los casos se analizaron departamentos usados ubicados en edificios de propiedad horizontal con ascensor, de calidad estándar, estado de mantenimiento medio, sin cochera y sin amenities, con el objetivo de garantizar condiciones homogéneas para la comparación entre las distintas ciudades.