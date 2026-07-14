La canasta básica aumentó 2,2% en junio y una familia necesitó más de $1.530.000 para no ser pobre

Junto con el dato de inflación del sexto mes del año, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país. La canasta básica alimentaria mide los ingresos mínimos necesarios para evitar la indigencia.
Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.531.473 pesos para no ser pobre en junio de 2026, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, el organismo sostuvo que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó 689.853 pesos para no ser considerado indigente.
Además, el INDEC dio a conocer este martes el índice de inflación de junio que fue de 1,9 por ciento, lo que representó la menor en los últimos diez meses. Con estos datos, en el primer semestre del año la inflación acumulaba 16,8%, mientras que la interanual alcanza 33,5%.
En la medición de la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), en junio fue de 1,3% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,2%.
La variación interanual, en tanto, se ubicó en el 36,3% para la canasta alimentaria y en el 35,7% para la canasta total.
Al medir la canasta básica alimentaria para un adulto que vive solo, el INDEC alertó que para superar la línea de indigencia esa persona necesitaría un mínimo de 223.253 pesos, mientras la línea de pobreza para ese mismo caso se ubicó en 495.622 pesos, de acuerdo a los gastos contenidos en la canasta básica total.
En tanto, para la llamada familia tipo, compuesta por dos adultos de 35 años y dos niños de entre 6 y 9, de actividad moderada y hábitos de consumo que surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) la canasta básica fue estimada en 689.853 pesos y la total en algo más de un millón y medio de pesos.
Para un hogar de tres integrantes, supuestamente conformado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el gasto de la canasta alimentaria fue calculado en 549.203 pesos y una canasta total de 1.219.231 pesos.
A su vez, una familia más numerosa, integrada por cinco personas -una pareja de treinteañeros con tres hijos de 1, 3 y 5 años- necesitó 725.573 pesos para sostener su canasta alimentaria y no ser considerada indigente y alrededor de 1.610.772 pesos para su canasta total para poder superar el umbral de la pobreza.
En las mediciones generales de precios de junio, que tuvieron un alza mensual de 1,9% las subas más destacadas fueron en los rubros de pan y cereales, productos medicinales y alquiler de la vivienda y gastos conexos. Mientras entre los denominados precios estacionales hubo fuertes aumentos en verduras y en turismo, a la vez que hubo una caída en las frutas.
También hubo subas de precios en Electricidad y Transporte público, dos de los rubros regulados, mientras el mayor aumento se detectó en el área de recreación y cultura.