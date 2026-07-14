Enersa destacó que Entre Ríos tiene la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, aseguró que Entre Ríos tiene la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro y sostuvo que el logro fue posible gracias a un proceso de reducción de costos y eficiencia dentro de la empresa. En diálogo con Elonce, también destacó el trabajo de los empleados del sector al conmemorarse el Día del Trabajador de la Energía y brindó detalles sobre las inversiones que se ejecutan para mejorar el servicio.

En primer lugar, el funcionario dedicó un reconocimiento a quienes trabajan diariamente para garantizar el suministro eléctrico en toda la provincia.

"Muchísimas gracias por recordar a los trabajadores de la energía, que no solamente son los de Enersa, sino también los de cada una de las cooperativas que componen el sistema eléctrico provincial. Son muy valiosos a la hora de mantener el servicio en cada una de nuestras localidades y en los sectores productivos de Entre Ríos", expresó.

Brupbacher destacó que se trata de una tarea esencial para el funcionamiento cotidiano de la sociedad.

"Son servicios esenciales, al igual que la Policía o el personal de salud. En los momentos críticos están al pie del cañón sosteniendo un servicio fundamental del que dependen muchísimas actividades de la provincia", afirmó.

El trabajo durante tormentas y las guardias permanentes

El presidente de Enersa remarcó que la labor de los trabajadores suele hacerse más visible cuando las condiciones climáticas complican el suministro eléctrico.

"Su trabajo se nota especialmente durante las tormentas o cuando el tiempo es adverso. Ahí es donde más se ve el esfuerzo de cada trabajador de la energía", señaló.

Además, recordó que el servicio no se detiene durante feriados o jornadas especiales.

"Siempre tenemos guardias activas todos los días de la semana. Al ser un servicio esencial debemos estar presentes permanentemente en todas las localidades donde prestamos servicio", explicó.

En ese sentido, indicó que el Día del Trabajador de la Energía transcurrió con normalidad.

"Por suerte no hubo incidencias importantes. Solo se registraron algunos inconvenientes menores de carácter técnico, así que fue un día sin sobresaltos", comentó.

Reunión con distribuidoras de la Región Centro

Brupbacher realizó las declaraciones desde Córdoba, donde participó de una reunión junto a las empresas distribuidoras de energía de la Región Centro.

Explicó que al encuentro asistieron representantes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y que también se incorporaron las distribuidoras de Chaco y Corrientes.

"Nos reunimos de manera sistemática para compartir experiencias y abordar temas comunes. Ahora también se suman Chaco y Corrientes para trabajar de manera permanente", manifestó.

Durante la reunión analizaron distintos proyectos vinculados con la modernización del sistema eléctrico.

"Estamos compartiendo experiencias sobre medición inteligente. Córdoba tiene un desarrollo mucho más avanzado y nosotros mostramos la prueba piloto que estamos realizando en Aldea Brasilera", explicó.

También señaló que uno de los desafíos actuales es acompañar el crecimiento de la electromovilidad.

"El crecimiento de los autos eléctricos nos obliga a pensar nuevas regulaciones y también la infraestructura necesaria para atender esa demanda en los corredores turísticos y productivos", sostuvo.

"Hoy tenemos la energía más barata"

Consultado sobre el costo de la energía eléctrica en comparación con las provincias vecinas, Brupbacher aseguró que Entre Ríos logró posicionarse como la distribuidora con la tarifa más baja dentro de la Región Centro.

"Después de mucho trabajo hoy podemos decir que tenemos la energía más barata de las tres distribuidoras de la Región Centro", afirmó.

Desde Enersa analizan el panorama energético actual

Según explicó, el resultado fue consecuencia de un fuerte proceso de optimización interna.

"Fue posible gracias a un trabajo muy fuerte dentro de la empresa, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos operativos", indicó.

El titular de Enersa agregó que esos recursos permiten continuar con inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica.

"Días atrás el gobernador dio inicio a una obra muy importante como la línea entre Crespo y Viale y la estación transformadora de Viale. También estamos desarrollando otras subestaciones que permitirán seguir mejorando la prestación del servicio", precisó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es combinar tarifas competitivas con un servicio de calidad.

"El ahorro obtenido por una mejor administración de los recursos nos permite seguir invirtiendo y sostener un servicio que, para nosotros, tiene un nivel de calidad más que óptimo", concluyó.