Enersa llevará su oficina móvil al barrio 1° de Julio para asesorar a vecinos

La empresa eléctrica brindará atención presencial este viernes en el Club Racing. Se podrán realizar trámites vinculados a la segmentación energética, facturación y consumo responsable.
Enersa informó que este viernes 26 de junio su oficina móvil llegará al barrio 1° de Julio de la capital entrerriana con el objetivo de acercar distintos servicios y asesoramiento a los usuarios de la zona.
La atención se desarrollará en las instalaciones del Club Racing de 1° de Julio, ubicado en calle Tacuarí al final, en el horario de 11 a 13, donde personal de la empresa brindará información y asistencia para diversos trámites relacionados con el servicio eléctrico.
Trámites y consultas disponibles
Según se informó, los vecinos podrán realizar consultas y recibir asesoramiento sobre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (ReSeF), además de obtener información vinculada al consumo eficiente y el cuidado de la energía.
También se atenderán consultas sobre lectura y pago de facturas eléctricas, así como gestiones relacionadas con la factura digital.
Qué documentación llevar
Desde Enersa recomendaron a quienes deseen realizar trámites vinculados al ReSeF concurrir con la documentación necesaria para agilizar la atención.
En ese sentido, solicitaron llevar la factura del servicio, el DNI del titular, los datos del grupo familiar y una dirección de correo electrónico para completar la gestión correspondiente.
La iniciativa forma parte del programa de oficinas móviles que la distribuidora eléctrica desarrolla en distintas localidades entrerrianas para acercar sus servicios a los usuarios y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.