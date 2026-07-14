Salud insta a reforzar la vacunación en personas gestantes para prevenir infecciones respiratorias graves en lactantes

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reiteró que la vacuna contra el virus sincicial respiratorio es gratuita, obligatoria y está disponible en todos los vacunatorios provinciales para personas embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación.
La vacuna contra el VSR continúa siendo la principal herramienta para proteger a los recién nacidos frente al virus sincicial respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida. El Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó que la dosis es gratuita, obligatoria y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia sin necesidad de indicación médica.
La campaña está dirigida especialmente a las personas embarazadas que transitan entre las 32 semanas y las 36 semanas y seis días de gestación. El objetivo es que, durante ese período, la madre genere anticuerpos que serán transferidos al bebé a través de la placenta, brindándole protección desde el nacimiento.
Desde la cartera sanitaria indicaron que todos los efectores públicos de la provincia cuentan con stock suficiente para garantizar la aplicación de la vacuna y sostener la cobertura en la población objetivo.
Protección desde el embarazo
El virus sincicial respiratorio constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en menores de un año y puede provocar cuadros graves, como bronquiolitis y neumonía, que en muchos casos requieren internación e incluso cuidados intensivos.
Por ese motivo, la inmunización durante el embarazo busca reducir el riesgo de enfermedad grave en los primeros seis meses de vida del bebé, una etapa en la que su sistema inmunológico todavía no está completamente desarrollado.
Desde el punto de vista inmunológico, la vacuna estimula la producción de anticuerpos específicos en la persona gestante, los cuales atraviesan la placenta y ofrecen al recién nacido una protección pasiva desde el momento del nacimiento.
Situación epidemiológica
De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, el virus de influenza A (H3N2) continúa siendo el de mayor circulación en el país, seguido por el virus sincicial respiratorio.
En Entre Ríos, durante lo que va de 2026 se confirmaron 31 casos positivos de VSR en pacientes ambulatorios. De ese total, 22 se detectaron durante las últimas cuatro semanas relevadas por los equipos de vigilancia epidemiológica.
Las autoridades sanitarias remarcaron que este comportamiento estacional refuerza la importancia de mantener las estrategias preventivas destinadas a proteger a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
Una vacuna segura y gratuita
El Ministerio de Salud destacó que la vacuna contra el VSR demostró ser segura y eficaz tanto para la persona gestante como para el bebé en desarrollo. Además, estudios clínicos evidenciaron una disminución significativa de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en los primeros meses de vida.
Al formar parte del Calendario Nacional de Vacunación, la dosis se aplica de manera gratuita en el sistema público y no requiere orden médica.
Asimismo, puede administrarse simultáneamente con otras vacunas recomendadas durante el embarazo, como la triple bacteriana acelular y la vacuna antigripal, sin afectar su eficacia ni su seguridad.