Ante el fenómeno de El Niño, productores buscan dónde ubicar su hacienda

Desde la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos (Faaer) advirtieron que los pronósticos respecto al evento climatológico de El Niño no son los mejores. En este sentido se indicó que “llegaría con toda su fuerza a la zona de islas, en la provincia de Entre Ríos, en el período octubre-diciembre”.

Según indicaron “los productores isleños y aquellos que han llevado su hacienda a las islas, con anticipación, están abocados a encontrar campos para trasladar su hacienda, antes de que las aguas empiecen a subir. En toda la zona de Islas y campos inundables entrerrianos el número es de poco más de 492.000 cabezas”.

El productor Federado, José Luis Peter de Villa Paranacito, quien nació y se crío en medio de una naturaleza única y crecientes que se repiten cada diez, o menos, años, destacó que “más que preocuparnos, debemos ocuparnos, de una crecida que según los especialistas va a golpear en toda la zona de islas”.

Peter indicó que “a raíz de informes elaborados por profesionales, el Fenómeno Niño, está tomando temperatura en el Océano Pacífico. Todo indica, acorde a los informes, que será un Niño de una intensidad muy fuerte, razón por la cual en nuestra zona (Departamento Islas del Ibicuy), se está analizando, pensando que hacer a futuro, como sacar y donde ubicar la hacienda (264.182 cabezas) que tenemos en la zona”.

El productor isleño, contó que “junto con las entidades estamos buscando un lugar para hacer un embarcadero en Villa Paranacito”. Además se suma un grave problema que es el de que en “la Zona de Islas del Ibicuy que más cabezas tiene la provincia, cuenta con pocos transportes fluviales aptos para trasladar hacienda, razón por la que, lo más lógico sería contar con un embarcadero y corrales donde el barco pueda descargar la hacienda en los corrales mencionados y cargarlas en camiones con destino a un campo alto, o bien a remates ferias”.

En este punto aclaró que “hay que hacer las cosas con anticipación antes de que las lluvias, precipitaciones que se estarían dando con intensidad en el período octubre-diciembre, lleguen a las islas.”

En aquel contexto se señaló que en “Villa Paranacito, un solo barco reúne las condiciones para trasladar hacienda, y el tema de los corrales que daría a una rápida salida a la ruta, no está solucionado, debido a que el camino, que llega hasta el lugar, sería tapado por al agua, si no se hacen las obras que se requieren en lo que es un largo reclamo de los productores”.

Desde la Federación se exhibió que “productores que no quieren que se repita la historia de crecientes pasadas como las del 82/83, 98 y 2016, cuando muchos tuvieron que malvender su hacienda en remates especiales. Hoy, la situación es diferente, dado que la tecnología, con una precisión muy alta, alerta, con tiempo, sobre la presencia de fenómenos climáticos”.

También se señaló que “es así, que inmobiliarias, consignatarias, han recibido llamadas de productores que se están ocupando de la situación; aunque la oferta de campos ‘Altos’ es magra y en la zona norte de Entre Ríos está la amenaza latente de la garrapata”.

Ganado en zona de Islas y Campos inundables

Diamante 65.102

Gualeguay 46.549

Islas del Ibicuy 264.182

La Paz 22.178

Paraná 13.224

Victoria 80.872

Datos a tener en cuenta

El Centro de Predicciones de la Agencia Climática de EE.UU. (CPC-Noaa por sus siglas en inglés) acaba de actualizar el pronóstico relativo a la evolución del fenómeno ENSO para la campaña 2026/27.

Para el trimestre julio-septiembre de 2026, la mayor probabilidad (57%) corresponde a la ocurrencia de un “Niño” de intensidad fuerte, según el modelo de CPC-Noaa.

Para el período comprendido entre agosto y octubre de este año, la probabilidad de ocurrencia de un “Niño” fuerte es del 42%, mientras que la de una fase “muy fuerte” del evento crece al 48%.

El pronóstico cambia en el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, cuando el modelo del CPC-Noaa estima que las chances de un “Súper Niño” alcancen nada menos que el 71%

“Existe un 81% de probabilidad de que se presente un evento ‘El Niño’ muy fuerte durante el período de octubre a diciembre próximo, que estaría posicionándose entre los eventos de ‘El Niño’ más grandes en el registro histórico, que data desde el 1950”, señala el informe de CPC-Noaa”.