Jubilación en ANSES: cuáles son los requisitos y cómo iniciar el trámite

La jubilación en ANSES exige cumplir con requisitos de edad y aportes, además de presentar documentación específica. El organismo recomienda verificar previamente la Historia Laboral para evitar demoras durante la gestión.
La jubilación en ANSES requiere cumplir una serie de requisitos y completar distintos pasos antes de iniciar el trámite. El organismo previsional recordó que, para agilizar la gestión y evitar demoras, es fundamental verificar previamente que los datos personales y laborales estén correctamente registrados, además de reunir toda la documentación necesaria antes de solicitar un turno.
Uno de los aspectos centrales consiste en revisar la Historia Laboral disponible en la plataforma Mi ANSES. Allí cada trabajador puede consultar si los aportes realizados durante su vida laboral figuran correctamente registrados. En caso de detectar períodos faltantes, será necesario acreditar esa información mediante la documentación correspondiente antes de avanzar con el expediente.
La recomendación busca evitar inconvenientes durante el trámite presencial y facilitar el acceso a la prestación previsional una vez cumplidas todas las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación
Para iniciar el trámite, ANSES establece condiciones mínimas vinculadas con la edad y los años de aportes registrados. En términos generales, las mujeres pueden acceder al beneficio a partir de los 60 años, mientras que los varones deben haber cumplido los 65 años.
Además, tanto hombres como mujeres deben acreditar un mínimo de 30 años de aportes registrados en el sistema previsional nacional. Sin embargo, el organismo aclaró que estos requisitos pueden variar según el régimen previsional o la actividad laboral desarrollada.
También recordó que quienes realizaron aportes en cajas previsionales provinciales o profesionales deberán consultar las condiciones particulares que correspondan a esos sistemas, ya que pueden existir procedimientos específicos para el reconocimiento de esos servicios.
La documentación necesaria para iniciar el trámite
Una vez verificado que se cumplen los requisitos de edad y aportes, el siguiente paso consiste en reunir la documentación que deberá presentarse el día del turno.
Entre los documentos obligatorios figuran el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Formulario Solicitud de Prestaciones Previsionales (P.S. 6.18), además de la documentación respaldatoria que permita acreditar períodos laborales en caso de que no aparezcan registrados en la Historia Laboral.
En esos casos, ANSES acepta diferentes comprobantes, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social y declaraciones juradas, entre otros documentos que permitan validar los aportes realizados.
Por otra parte, las mujeres que soliciten el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado deberán presentar documentación adicional, como partidas de nacimiento de los hijos, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando corresponda o la sentencia de adopción en los casos previstos por la normativa.
Cómo consultar los aportes y pedir un turno
El organismo recordó que la consulta de la Historia Laboral puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, publicó Iprofesional.
Dentro del menú "Trabajo", la opción "Consultar Historia Laboral" permite visualizar todos los aportes registrados y detectar posibles inconsistencias antes de iniciar el trámite jubilatorio.
Una vez comprobado que toda la información es correcta y reunida la documentación exigida, el siguiente paso será solicitar un turno desde el sitio web oficial de ANSES para concurrir personalmente a una oficina del organismo.
El día asignado, el solicitante deberá presentarse con su DNI y toda la documentación respaldatoria para comenzar formalmente el trámite de jubilación. La verificación previa de los datos y de los aportes constituye una de las principales recomendaciones del organismo para agilizar el proceso y evitar demoras administrativas durante la gestión del beneficio previsional.