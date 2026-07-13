AGMER advirtió que "peligra el reinicio de clases" y exigió salarios dignos

El reinicio de clases en Entre Ríos podría verse afectado, según advirtió este lunes el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de AGMER, que sesionó de manera virtual y resolvió profundizar sus reclamos al Gobierno provincial. El principal sindicato docente sostuvo que la falta de avances en la negociación salarial, sumada al rechazo al proyecto de reforma previsional, configura un escenario que pone "en peligro" el normal comienzo de las actividades tras el receso invernal.

A través de un extenso documento difundido en su sitio oficial, el gremio cuestionó el estado de las negociaciones con el Consejo General de Educación (CGE) y aseguró que no existen avances en temas vinculados a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

Foto: Elonce.

En ese sentido, AGMER sostuvo: “El CGE mantiene congelada la paritaria de condiciones laborales y toda Comisión de trabajo que construya la normativa sobre el campo laboral, educativo y de salud de las y los docentes”.

Críticas a la reforma previsional

Otro de los ejes centrales del documento fue el rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional impulsado por el Gobierno provincial. El sindicato afirmó que las modificaciones propuestas afectarían tanto a docentes activos como jubilados.

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En el comunicado, el gremio expresó: “La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que las y los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% móvil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos, jubiladas y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional”.

Asimismo, el sindicato ratificó su participación en las acciones impulsadas por la Multisectorial y pidió a los legisladores provinciales que rechacen la iniciativa.

“Nuestro sindicato en unidad con la Multisectorial seguirá en la exigencia a cada Senadora y Senador y a cada diputado y diputada que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubiladas y jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”, manifestó la entidad gremial.

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Movilización y advertencia por el inicio del ciclo lectivo

Como parte de las resoluciones adoptadas por el plenario, AGMER confirmó su adhesión a las medidas de protesta convocadas por la Multisectorial.

En ese marco, el sindicato informó: “En el marco del Paro definido por la Multisectorial, AGMER adhiere con una movilización a Casa de Gobierno el miércoles 15 de julio”.

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Finalmente, el documento concluyó con una fuerte definición política y gremial respecto del escenario que atraviesa el sector docente y del sistema educativo provincial.

“La historia definirá de qué lado está cada uno. Nosotros y nosotras lo haremos del lado de la unidad, la organización y la lucha por los derechos jubilatorios de todos y todas, por el salario digno y por una escuela pública, laica y popular, con estabilidad laboral y pleno financiamiento que es la base fundamental para una educación pública para todas y todos”, señaló el sindicato.

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Además, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales resolvió “exigir salarios dignos para todas y todos los docentes en el marco de ley de paritarias, rechazar la reforma jubilatoria de Frigerio y Milei y que frente a este contexto se declara en peligro el normal reinicio de clases”.