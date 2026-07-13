ATE reclamó propuesta superadora en la paritaria salarial y ratificó el rechazo a la reforma previsional

Paritaria: ATE exige oferta superadora y rechaza la reforma previsional. La paritaria salarial Entre Ríos volverá a reunir este martes al Gobierno provincial y a los gremios estatales, luego del cuarto intermedio dispuesto en la negociación.

En la antesala del encuentro, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, manifestó a Elonce que el sindicato mantiene expectativas de recibir una propuesta superadora que permita comenzar a revertir la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y, al mismo tiempo, ratificó el rechazo al proyecto oficial de reforma previsional.

En diálogo con Elonce, el dirigente sindical sostuvo que el aplazamiento de la reunión no modificó las expectativas del gremio. "Esperemos que no se siga dilatando. Era para hoy el encuentro paritario, lamentablemente lo pusieron para el día de mañana, donde hay muchas expectativas", expresó al referirse a la convocatoria prevista en la Secretaría de Trabajo.

En ese sentido, explicó que la principal expectativa de ATE está centrada en que el Ejecutivo provincial presente una propuesta distinta a la anterior. "Esperemos que haya una propuesta diferente, superadora, una propuesta donde la podamos debatir con los trabajadores y trabajadoras", afirmó.

Reclamo por una recuperación del poder adquisitivo

Muntes recordó que la oferta salarial presentada anteriormente por el Gobierno fue rechazada por ATE debido a que fue considerada insuficiente para responder a la pérdida del poder adquisitivo que vienen registrando los empleados estatales.

"La primera propuesta la rechazamos automáticamente por ser muy corta, una propuesta donde no alcanza para poder considerarla. Tres por ciento para el mes de julio y tres por ciento para el mes de septiembre", cuestionó el dirigente gremial.

Según explicó, el planteo de ATE no se limita únicamente a discutir los porcentajes de incremento, sino que apunta a establecer un mecanismo de recuperación salarial sostenido. "Pedimos una propuesta diferente, pero a su vez un programa, un plan desde el Gobierno provincial de recuperación del salario", remarcó.

El secretario general aseguró que el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales se profundizó desde el inicio de la actual gestión provincial. "Desde que asumió este Gobierno vamos perdiendo el 41% del poder adquisitivo. La pérdida nuestra es cada vez mayor", afirmó.

Críticas a la dinámica de las negociaciones

Durante la entrevista, Muntes sostuvo que las reuniones paritarias espaciadas cada dos meses no alcanzan para recomponer el salario frente al aumento del costo de vida y advirtió que la pérdida continúa acumulándose. "Si seguimos hablando de paritaria encontrándonos cada dos meses, la pérdida sigue todos los meses acumulándose desde el 41% que vamos perdiendo desde que asumió este Gobierno", señaló.

El dirigente insistió en que la nueva propuesta debería contemplar una estrategia de recuperación que permita recomponer progresivamente los ingresos de los trabajadores estatales. "Esperemos no solamente que haya una propuesta, sino también cómo recuperamos el salario a partir del día de mañana y que esa recuperación del salario se vea resumida en la propuesta que hagan los paritarios", manifestó.

Además, recordó que en la negociación anterior el Ejecutivo terminó otorgando el incremento mediante un decreto luego del rechazo sindical. "Nosotros la rechazamos por ser distorsiva, porque está a destiempo y por ser una propuesta muy inferior a lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras", indicó.

Salario y condiciones laborales

Para ATE, la discusión salarial debe ir acompañada por otros reclamos vinculados a las condiciones laborales dentro de la administración pública provincial. Muntes explicó que uno de los planteos centrales será el cumplimiento de las recategorizaciones pendientes y la revisión de distintas decisiones administrativas adoptadas por el Gobierno.

"Entendemos que la propuesta tiene que venir acompañada de un plan de recuperación del salario y también trabajar en todos los otros puntos que son clave, como que se cumpla con las recategorizaciones", expresó.

En ese marco, también cuestionó la decisión del Ejecutivo de avanzar mediante decretos en determinados procesos administrativos. "Esperemos que el Gobierno provincial empiece a actuar democráticamente y nos convoque todas las veces que sea necesario para debatir no solamente salario, sino también las condiciones de trabajo", afirmó.

La postura de ATE y UPCN

Consultado sobre las diferencias entre ATE y UPCN en el marco de la negociación con el Gobierno provincial, Muntes aclaró que ambos gremios comparten objetivos centrales relacionados con el salario y las condiciones laborales. "A nosotros nos parece que el encuentro paritario debe ser para resolver el salario y las condiciones de trabajo. Tiene que haber una propuesta muy clara para recuperar el salario", sostuvo.

El dirigente agregó que la pérdida del poder adquisitivo no puede convertirse en una situación permanente para los trabajadores estatales. "No podemos naturalizar seguir siendo pobres. No podemos naturalizar seguir perdiendo nuestro poder adquisitivo", remarcó.

Asimismo, cuestionó la relación entre el Gobierno y ATE durante las negociaciones. "La Asociación Trabajadores del Estado, por el solo hecho de pensar diferente y decirles que no a un salario de hambre, automáticamente es castigada", aseguró.

Jornada de lucha y rechazo a la reforma previsional

Además de la negociación salarial, ATE prepara una intensa agenda gremial que incluirá reuniones internas y una movilización contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial.

Muntes confirmó que, una vez conocida la oferta oficial, el gremio analizará el contenido de la propuesta junto a su Consejo Provincial. Paralelamente, ratificó la convocatoria a una jornada provincial de protesta.

"El miércoles nosotros tenemos una gran movilización, una jornada de lucha a nivel provincial donde seguramente vamos a tener encuentro con el Consejo Provincial para analizar lo que propone el Gobierno", explicó.

El dirigente precisó que la concentración comenzará a las 9 frente a Casa de Gobierno y tendrá como uno de sus ejes centrales el rechazo al proyecto de reforma jubilatoria.

Convocatoria a defender el sistema previsional

Según indicó Muntes, la movilización combinará el reclamo por una recomposición salarial con la defensa del actual sistema previsional de Entre Ríos. "Vamos a tener en simultáneo la pelea por el salario, la recomposición salarial y la concentración y movilización en defensa de nuestro sistema previsional", afirmó.

Finalmente, convocó a los trabajadores estatales a participar activamente de las próximas jornadas gremiales. "Nos queda una sola alternativa, que es el trabajo, la coordinación, la asamblea y la movilización. Ningún trabajador consiguió sus derechos sin lucha", expresó.

En el cierre de la entrevista con Elonce, reiteró que la defensa del salario, del Estado y del sistema jubilatorio será el eje de las acciones previstas para los próximos días. "El salario, el Estado y la Caja de Jubilaciones tienen que ser claves para nosotros", concluyó Muntes, a la espera de una nueva instancia de negociación con el Gobierno provincial que será determinante para conocer si existe margen para alcanzar un acuerdo o si el conflicto continuará profundizándose.