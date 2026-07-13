Reforma previsional: UCR Activa pidió la renuncia del senador Dal Molín por su trámite jubilatorio

UCR Activa Entre Ríos reclamó este domingo la renuncia del senador provincial Rubén Dal Molín, presidente del bloque oficialista en la Cámara Alta, al considerar que perdió "autoridad moral" luego de haber iniciado un trámite jubilatorio mientras impulsaba y defendía públicamente la reforma previsional promovida por el Gobierno provincial.

A través de una carta abierta, el espacio interno de la Unión Cívica Radical sostuvo que la conducta del legislador "compromete la dignidad del cargo" y cuestionó la contradicción entre haber promovido cambios en el sistema previsional y, al mismo tiempo, intentar acogerse al régimen vigente.

UCR Activa pidió la renuncia de Dal Molín por el trámite jubilatorio

Además, planteó que corresponde investigar si existió utilización de información institucional anticipada o privilegiada en el inicio del trámite previsional, publicó APF.

"Puso en jaque su propia autoridad moral"

En el documento, UCR Activa recordó que Dal Molín había sostenido públicamente que "seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema", frase utilizada para fundamentar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el sector radical afirmó que mientras defendía la necesidad de modificar el régimen jubilatorio, el senador inició su propio expediente para jubilarse bajo las condiciones vigentes.

"Mientras hablaba de sustentabilidad, intentaba acogerse a las condiciones actuales. Mientras pedía sacrificios a trabajadores activos y jubilados, procuraba resguardar su propia situación previsional. Esa contradicción no puede explicarse como un simple error de oportunidad. Es una falta ética de gravedad institucional", señalaron.

También remarcaron que Dal Molín no actuaba como un ciudadano común, sino como presidente del bloque oficialista y uno de los principales impulsores del proyecto de reforma.

Cuestionamientos al retiro del trámite

La carta sostiene que el posterior retiro del expediente jubilatorio no modifica lo ocurrido. "El retiro posterior del expediente no borra la conducta. Solo confirma que el trámite existió y que se volvió políticamente insostenible cuando tomó estado público", expresaron.

Asimismo, consideraron insuficientes las explicaciones brindadas por el legislador y plantearon el interrogante de si el trámite habría sido retirado en caso de no haberse conocido públicamente.

En ese marco, solicitaron que se determine si existió acceso o utilización de información institucional privilegiada. "Si un legislador accede por su cargo a información sobre una reforma previsional e inicia un trámite personal en medio de ese proceso, la sospecha no puede descartarse livianamente", afirmaron.

Pedido de renuncia

En el tramo final del documento, UCR Activa sostuvo que, aun antes de cualquier resolución judicial, existe una responsabilidad política y ética que debe ser asumida.

El sector recordó que la Constitución de Entre Ríos exige a los funcionarios públicos actuar con "probidad, rectitud, prudencia, transparencia y servicio exclusivo a los intereses del pueblo".

Como ejemplo, evocó la figura del histórico dirigente radical Elpidio González, quien rechazó una pensión vitalicia por considerar que la función pública debía entenderse como un servicio y no como un privilegio.

Finalmente, el espacio concluyó que el senador "puso en jaque su autoridad moral" y sostuvo que "cuando una conducta hiere la confianza pública, compromete la dignidad del cargo y coloca el interés personal por encima del deber republicano, el único camino honorable es asumir las consecuencias", por lo que reclamó su renuncia inmediata e indeclinable.