Cotapa celebró sus 62 años atravesando uno de los momentos más trascendentes de su historia. Luego de que la Justicia aceptara la propuesta presentada por la cooperativa para adquirir la empresa, la histórica láctea entrerriana conmemoró un nuevo aniversario con la expectativa de consolidar una etapa en la que la fábrica quedará definitivamente en manos de sus trabajadores.

Al respecto, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa, Carlos Strada, destacó el significado del momento y recordó el largo camino recorrido desde la recuperación de la planta.

"El 1° de julio salió la resolución judicial que aceptó nuestra propuesta de compra. Ahora falta que la sentencia quede firme y cumplir con lo que propusimos. Se termina un problema y arranca otro desafío, que es cumplir con nuestras obligaciones y y que Cotapa siga creciendo", señaló.

En la oportunidad, agradeció a Elonce por el acompañamiento durante este proceso.

"Se termina un problema y arranca otro desafío"

Strada recordó además que la propuesta finalmente aceptada fue una reformulación de la presentada inicialmente durante 2025. "Hicimos dos propuestas. La que prosperó fue la segunda. Consiste en un pago inicial y cuatro años de cuotas. Además resignamos los créditos que la cooperativa tenía a favor para incorporarlos a la oferta", explicó.

“Fue una propuesta superadora y creemos que con eso se le va a solucionar el problema a los demás acreedores, incluso a compañeros de trabajo que no forman la cooperativa, que van a poder cobrar también”, apuntó.

“Cumplir con nuestras obligaciones y que Cotapa siga creciendo”: el nuevo desafío de sus trabajadores

De hecho, el dirigente remarcó que el objetivo nunca fue beneficiar únicamente a los integrantes de la cooperativa. "No pensábamos solamente en nosotros, sino en el conjunto de los acreedores que también fueron perjudicados cuando ocurrió la crisis", afirmó.

Una empresa que evitó el remate

Consultado sobre las razones que llevaron a la Justicia a aceptar la propuesta, Strada destacó que el ofrecimiento cumplía con la valuación realizada por un perito judicial y mejoraba las condiciones de pago. "Reducimos el plazo de ocho a cuatro años gracias al crecimiento que tuvo la empresa durante este tiempo", indicó.

También aseguró que desde el inicio de la recuperación existió un objetivo claro. "Siempre trabajamos pensando en que Cotapa debía quedar para sus trabajadores. No queríamos que fuera otra empresa cerrada en el país. Tiene 62 años de historia y hubiera sido muy triste verla desaparecer", sostuvo.

Nuevos productos y proyectos

Mientras avanzaba el proceso judicial, la cooperativa continuó desarrollando la actividad productiva e incorporando nuevas líneas. "Había muchas cosas que no podíamos hacer porque no teníamos un panorama claro hacia adelante. No éramos sujetos de crédito y tuvimos que aprender a trabajar con recursos muy limitados para lograr abrir locales y agregar productos a nuestra línea", recordó.

Actualmente, la empresa proyecta ampliar su oferta. "Estamos pensando en lanzar yogur natural, queso crema, yogures con cereal y otros productos nuevos que iremos presentando próximamente", adelantó.

Una recuperación basada en la experiencia

Actualmente, la cooperativa cuenta con 45 asociados, de los cuales 40 trabajan activamente en la empresa. Además, mediante un convenio con otra cooperativa de trabajo, otras 27 personas desarrollan tareas en la planta y en los locales comerciales.

Para Strada, uno de los factores determinantes del proceso de recuperación fue la experiencia del personal. "La estructura de la empresa nunca se rompió. Cambió el dueño por un consejo de administración, y las decisiones se toman en asambleas, pero los puestos claves no se rompieron y se pudo seguir gestionando la fábrica. Ese fue uno de los secretos, además de la voluntad de quedarse, porque la mayoría tenemos mucha experiencia y supimos hacer funcionar las máquinas que estaban paradas".

El dirigente resaltó que muchos trabajadores tenían décadas de experiencia y fueron quienes lograron poner nuevamente en marcha una planta que había permanecido paralizada. "Es muy difícil volver a hacer funcionar una fábrica que estuvo detenida. Acá la gente arregló las máquinas, además de clientes y proveedores que en principio nos dieron hasta mercadería para que nosotros se la fraccionemos y poder generar algo en un principio", afirmó.

El respaldo de clientes y colaboradores

Strada también destacó el acompañamiento recibido durante estos años. "Hubo muchas personas que nos ayudaron desde el comienzo. José "El Vasco" Abelli fue uno de quienes nos guió para conformar la cooperativa y después se fueron sumando muchas otras", recordó.

Finalmente, valoró el respaldo de los consumidores. "Nosotros podemos fabricar productos, pero si nadie los compra no sirve de nada. La gente nos acompañó desde el primer momento y gracias a los clientes todo este esfuerzo pudo sostenerse", concluyó.