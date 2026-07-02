Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores tras la aprobación judicial

La Justicia aprobó la propuesta de compra presentada por la Cooperativa de Trabajo Cotapa, que desde hace más de tres años sostiene la producción de la histórica empresa. La resolución garantiza la continuidad del proyecto productivo y consolida el futuro de la fábrica recuperada.
Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores luego de que la Justicia aprobara la propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo Cotapa para adquirir la planta industrial. La resolución pone fin a un proceso que se extendió durante más de tres años y asegura la continuidad de un proyecto productivo que nació tras la quiebra de la empresa y fue sostenido por sus propios empleados.
La decisión judicial llegó en un momento clave, ya que el pasado 30 de junio vencía el plazo otorgado para que la cooperativa continuara ocupando las instalaciones.
Con esta resolución, los trabajadores no solo garantizan la continuidad de la producción, sino que pasan a ser formalmente propietarios de la planta que recuperaron y mantuvieron en funcionamiento durante los últimos años.
Un proceso que comenzó tras la quiebra
La historia de la recuperación comenzó en 2022, cuando la empresa atravesó su quiebra y los trabajadores decidieron organizarse bajo la figura de una cooperativa para preservar sus fuentes laborales y volver a poner en marcha la producción.
Desde entonces, impulsaron un proceso de crecimiento sostenido que incluyó inversiones para modernizar la planta, incorporar maquinaria y equipamiento, ampliar la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.
La propuesta aprobada por la Justicia contempla un pago inicial y la cancelación del saldo mediante cuotas mensuales durante un plazo de cuatro años.
Expansión productiva y comercial
Durante este período, la cooperativa también avanzó con un proceso de expansión comercial.
Actualmente cuenta con cuatro locales propios ubicados en Villaguay 711, Almafuerte 1251, la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud.
Además, anunciaron que en las próximas semanas inaugurarán un nuevo punto de venta en el Mercado de calle Perú, en Paraná, con el objetivo de ampliar la comercialización de sus productos y acercarlos a más consumidores.
"La fábrica que recuperamos también es nuestra"
Desde la Cooperativa de Trabajo Cotapa destacaron que el logro también pertenece a toda la comunidad que acompañó el proceso desde sus inicios.
Consumidores, proveedores, instituciones, cooperativas y vecinos fueron reconocidos por el respaldo brindado durante estos años de recuperación. "Esta resolución representa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la tenacidad de los trabajadores. También es una demostración de que el modelo cooperativista es eficiente y puede permitirnos crecer bajo valores como la solidaridad. Con mucha emoción, hoy podemos decir que la fábrica que recuperamos también es, definitivamente, nuestra", expresó Carlos Strada, presidente de la Cooperativa.
Por su parte, el jefe de Producción, Fabián Russian, recordó el camino recorrido para alcanzar este objetivo. "Vivimos años de incertidumbre, de angustia, pero siempre poniendo el corazón, el cuerpo y la esperanza. Estamos felices y agradecidos", manifestó.
Un nuevo aniversario con otro horizonte
La aprobación judicial llega pocos días antes de una fecha significativa para la empresa. El próximo 12 de julio, Cotapa celebrará 62 años de historia, pero esta vez lo hará con un nuevo escenario: la tranquilidad de haber asegurado definitivamente la continuidad de la planta bajo la gestión de sus propios trabajadores.
La resolución representa un punto de inflexión para la cooperativa, que luego de superar la quiebra de la empresa y sostener la producción durante más de tres años, inicia una nueva etapa con previsibilidad y con la propiedad de la fábrica en manos de quienes apostaron por su recuperación.