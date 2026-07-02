Nueva jornada con tres cruces decisivos en el Mundial 2026: los partidos de este jueves

Los partidos del Mundial 2026 continuarán este jueves con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, que ofrecerá tres encuentros decisivos en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen. El choque entre Portugal y Croacia, con Cristiano Ronaldo y Luka Modric como principales figuras, aparece como el plato fuerte del día.

La acción comenzará por la tarde con el enfrentamiento entre España y Austria, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Suiza y Argelia, selección que compartió el Grupo K con la Argentina durante la primera fase.

España busca confirmar su candidatura

El primer partido del jueves se disputará desde las 16 en el Los Ángeles Stadium, donde España enfrentará a Austria.

La selección dirigida por Luis de la Fuente terminó primera de su grupo con siete puntos tras igualar sin goles con Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay. Del otro lado estará el conjunto austríaco, que clasificó como segundo de la zona que integró la Argentina luego de vencer a Jordania, caer frente al seleccionado albiceleste y empatar 3-3 con Argelia.

Hora: 16.00

Estadio: Los Ángeles Stadium

TV: D Sports

Cristiano y Modric protagonizarán el duelo estelar

Desde las 20, el Toronto Stadium será escenario del encuentro más esperado del día, cuando Portugal enfrente a Croacia.

El seleccionado luso avanzó como segundo de su grupo tras igualar con República Democrática del Congo, golear 5-0 a Uzbekistán y empatar sin goles frente a Colombia. En tanto, los croatas comenzaron el torneo con una derrota ante Inglaterra, pero luego se recuperaron con triunfos sobre Panamá y Ghana para avanzar de ronda.

El partido reunirá a dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Hora: 20.00

Estadio: Toronto Stadium

TV: TyC Sports y Telefe

Suiza y Argelia cerrarán la jornada

El último encuentro comenzará a las 24 (00 del viernes) en el BC Place de Vancouver, donde Suiza buscará avanzar frente a Argelia.

Los suizos dejaron atrás un comienzo con dudas tras igualar con Qatar y luego consiguieron victorias sobre Bosnia y Canadá para clasificarse. Argelia, por su parte, logró el pase en la última fecha luego de caer con Argentina, vencer a Jordania y empatar en un vibrante 3-3 frente a Austria.

Hora: 00.00 (viernes)

Estadio: BC Place, Vancouver

TV: D Sports

Agenda de partidos del jueves 2 de julio

16.00: España vs. Austria (D Sports)

20.00: Portugal vs. Croacia (TyC Sports y Telefe)

00.00 (viernes): Suiza vs. Argelia (D Sports)