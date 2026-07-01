Futbolistas de Atlético Paraná valoraron el título de la Copa Túnel Subfluvial: "Es una sensación hermosa"

Atlético Paraná escribió una nueva página en su historia deportiva al consagrarse campeón de la Copa Túnel Subfluvial 2026. El Decano derrotó nuevamente a Patronato por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio, repitiendo el resultado conseguido en la ida disputada en el Presbítero Bartolomé Grella, y levantó el trofeo frente a una multitud que acompañó al equipo durante toda la noche.

El festejo reunió a simpatizantes de ambas instituciones en un clima de fiesta. A pesar del intenso frío, las tribunas presentaron un gran marco de público y el encuentro se desarrolló con la pasión característica de un clásico, aunque con una convivencia que fue destacada por dirigentes, jugadores y cuerpo técnico al finalizar la definición.

La segunda edición del certamen volvió a reunir a equipos de las ligas de Paraná y Santa Fe, consolidando una competencia que busca potenciar el fútbol regional y ofrecer escenarios de mayor convocatoria para planteles integrados, en su mayoría, por futbolistas amateurs.

Una final que fortaleció al fútbol regional

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, resaltó el desarrollo del certamen y el espectáculo brindado por ambos equipos: "La verdad que fue un espectáculo. Estamos muy contentos por el marco, por el partido también".

Atlético Paraná se consagró campeón.

El dirigente también destacó la intensidad que tuvo la definición: "Fue un partido de ida y vuelta. Si bien ganó Atlético, la verdad que arrancó ganando Patronato, después fue cambiante y la verdad que fue muy lindo".

Leandro Birollo. Foto: Elonce.

Además, remarcó la importancia que tiene este tipo de competencias para los clubes de liga: "Es la idea que puedan vivenciar diferentes matices. Esto de jugar un estadio con 2.500 personas, la verdad que no es común para los equipos de liga".

Nicolás Suárez destacó el compromiso del plantel

Con la voz quebrada por la emoción, el entrenador Nicolás Suárez agradeció el acompañamiento de su familia antes de analizar las claves del campeonato: "Quiero agradecerle a mi familia por el apoyo, a mi señora, a mis hijos, a mis viejos, a mi suegro y toda mi familia que de un modo otro siempre sentí el apoyo. Esto es todo para ellos".

Nicolás Suárez. Foto: Elonce.

Consultado sobre las razones que llevaron a Atlético Paraná a ganar los dos encuentros de la final, respondió: "Paciencia y orden. No lo encontramos el orden en el primer tiempo y nos costó, pero cuando habíamos encontrado el orden no hacen un gol de pelota parada. Eso fue duro, pero estos chicos han demostrado que se han repuesto de mucha adversidad. Estoy orgulloso de los chicos".

El entrenador también puso el foco en el enorme esfuerzo cotidiano de un grupo de jugadores que combina el fútbol con sus obligaciones laborales: "Nosotros hace dos semanas que no venimos parando porque hemos entrenado sábado y domingo. Ese sacrificio la mayoría no lo ve, pero ellos lo supieron entender". Y agregó: "No es fácil venir a un club amateur y exigirle entrenar un sábado, un domingo a la mañana, Día del Padre, entrenamos las 5 de la tarde. Son muchas cuestiones que en un club amateur no se entienden, pero ellos lo supieron entender y obviamente le va a servir para su futuro".

Foto: Elonce.

El goleador también tuvo su noche soñada

El delantero Juan Ignacio Mitre fue una de las grandes figuras del campeonato y volvió a aparecer en la final para convertir de penal. Tras levantar la copa, expresó su felicidad: "Vine acá a salir campeón y por suerte pudimos cumplir el objetivo, regalarle un triunfo a esta gente que también se lo merecía: coparon todo el estadio. Estoy muy contento por todo esto".

El atacante también valoró el reconocimiento individual como máximo artillero del torneo: "Quiero felicitar a mis compañeros, que es todo también gracias a ellos. Yo no me salvo solo, ninguno de los de mis compañeros se salva solo y estoy contento por el logro también de salir goleador".

Juan Ignacio Mitre. Foto: Elonce.

Respecto al penal que selló el resultado, reveló que ya tenía tomada la decisión: "Lo tenía definido porque los últimos penales había cruzado. Yo sabía que el arquero se iba a tirar cruzado, así que aseguré al medio".

El sacrificio como bandera del campeón

Uno de los conceptos que más se repitió durante los festejos fue el esfuerzo realizado por todo el plantel para alcanzar el objetivo. El mediocampista Uriel Perpetto sintetizó esa idea: "Es un momento único. La verdad que hubo mucho sacrificio, los pibes somos todos humildes y lo merecemos".

Y agregó cuál fue el rasgo distintivo del equipo durante el campeonato: "Sacrificio y humildad. Fíjate vos que no dimos ninguna pelota por perdida".

Uriel Perpetto. Foto: Elonce.

Otro de los futbolistas que puso en valor el compromiso del grupo fue Brian Almada, quien llegó esta temporada al club y rápidamente consiguió dos títulos: "Es una sensación hermosa y es bien merecido por todo el esfuerzo que venimos haciendo. La mayoría trabaja, sale sobre la hora, llegan tarde, pero hacemos el esfuerzo igual y venimos a entrenar igual". Además, describió las dificultades que debieron afrontar durante el año: "Haga frío aunque no nos den el predio, todo es un esfuerzo enorme".

Brian Almada. Foto: Elonce.

Una consagración con premio y una fiesta inolvidable

Tras la entrega de medallas, Atlético Paraná recibió la Copa Túnel Subfluvial 2026 y también el premio económico de 15 millones de pesos, monto establecido por la organización antes del inicio del certamen.

La celebración continuó durante varios minutos junto a los hinchas, que permanecieron en las tribunas alentando al equipo mientras los jugadores recorrían el campo de juego con el trofeo. Los tradicionales cánticos de "Dale campeón" acompañaron una noche que quedará en el recuerdo del club.