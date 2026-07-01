Atlético Paraná venció 2-1 a Patronato y se quedó con la Copa Túnel Subfluvial 2026

REDACCIÓN ELONCE
En el estadio Pedro Mutio, Atlético Paraná se hizo fuerte y volvió a ganar 2-1 para quedarse con la Copa Túnel Subfluvial por un global de 4-2. Juan Ignacio Mitre y Josué Correa fueron los autores de los goles del campeón.
Atlético Paraná se quedó con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial al imponerse este miércoles por la noche en el estadio Pedro Mutio 2-1 ante Patronato, consolidando un marcador global 4-2 en la serie final.
Patronato había arrancado mejor en el partido y tuvo varias oportunidades de llevarse el partido con un partido más holgado. Recién en el cierre del primer tiempo, llegó el gol de Enzo Galli que le ponía suspenso y llevaba la definición a la tanda de penales.
Sin embargo, en el complemento, el Decano se hizo fuerte, logró el empate con un penal de Juan Ignacio Mitre. Tras ello, empezó a aguantar el marcador y esperó el momento justo para golpear.
Fue en el tramo final cuando Josué Correa ganó de cabeza y estableció el 2-1 final en el marcador, dejando la copa en calle Ruperto Pérez de la capital entrerriana.
Lo transcurrido en el partido
A los siete minutos del partido, Luciano Strey se hizo espacio y estuvo muy cerca de alcanzar el primer gol para Patronato, pero el arquero local logró tapar el remate.
Leandro Ilari, tras asociarse con Giacinti, tuvo otra chance concreta de gol, pero su disparo se fue afuera.
Juan Ignacio Mitre tuvo la primera acción de peligro para el Decano. Le ganó la espalda a la defensa y sacó un remate cruzado que contuvo Caballero.
En 25 minutos, Patronato domina el partido y de la mano de Villarreal, logra centros peligrosos al área de Bourdet, pero hasta el momento no se rompe el cero en el marcador.
Correa anotaba el primer gol del partido a los 27 de la etapa inicial, pero el asistente técnico vio una falta previa contra el arquero y el tanto no subió al marcador.
A los 32 minutos, Francisco Giaccio tuvo el primer gol del partido tras una pelota parada, pero su remate se fue a las manos del arquero Caballero.
Un centro desde la derecha de Pacco terminó en la cabeza de Enzo Galli, que venció a Bourdet y estableció el 1-0.
Tras ese gol, Patronato buscó el segundo, pero se fue al entretiempo con una pequeña ventaja que, por el momento, no le alcanza para ser campeón.
A los dos minutos, una falta innecesaria de Bartolomé Velázquez dentro del área sobre Mitre terminó en penal para Atlético Paraná.
El delantero, que es la gran figura de la final, pateó al medio y estableció el 1-1, que le da nuevamente la ventaja en el global.
A los 10 minutos, Velázquez probó desde larga distancia y la pelota se desvió en el camino, pasando a escasos metros del arco de Bourdet.
Corrían 13 minutos cuando Strey remató desde más de 20 metros con un disparo esquinado, pero Giuliano Bourdet logró enviar el balón al tiro de esquina.
Dos minutos más tarde, el arquero del elenco local tuvo una mala salida de su arco, se le escapó la pelota e Ilari casi termina marcando el 2-1 para Patronato. Lo salvó Rodríguez sobre la línea.
Nuevamente el Rojinegro tuvo una chance clara. Esta vez Giacinti tuvo la oportunidad de poner delante del marcador a la visita, pero Bourdet logró despejar al córner. En la jugada siguiente, el guardameta logró atrapar el cabezazo de Velázquez.
Villarreal apareció solo por izquierda y remató en dos ocasiones al arco, pero nuevamente el arquero logró sostener el 1-1 en el partido.
Luego de algunos cambios en ambos clubes, a los 25 minutos llegó otra acción de riesgo: mala salida de Bourdet de su área chica y Villarreal no pudo capitalizar el gol con su remate. La pelota salió de la cancha.
Josué Correa anticipó a la defensa de Patronato en un tiro de esquina y estableció el 2-1 en el partido.
Los minutos comenzaron a pasar y finalmente no hubo respuesta del lado visitante. Sintieron el golpe y el local comenzó a adueñarse de la posesión hasta el pitido final, donde se desató la felicidad en la cancha.