Quini 6: 33 apostadores se llevaron más de $11 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.250 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.250 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 35-01-15-08-44-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.342.343.486.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-40-17-35-26-37. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 21-35-17-34-25-44. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.878.908.521.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 44-19-08-04-22-30. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73. Dos son de Entre Ríos
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 155 ganadores y cada uno percibirá $1.290.322,58. Elonce.com