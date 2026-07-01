Combustibles en Paraná: cuánto cuesta llenar el tanque tras el aumento de Shell

Los combustibles en Paraná registraron un nuevo incremento este miércoles 1 de julio, luego de que entrara en vigencia una actualización de los impuestos nacionales sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El ajuste se reflejó en los surtidores de Shell, donde todas las variedades de naftas y gasoil modificaron sus precios respecto de los valores vigentes hasta el martes.

El incremento responde a la aplicación del Decreto 562/2026, que actualizó los montos correspondientes al impuesto sobre los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono, conforme al mecanismo previsto por la normativa vigente, que contempla ajustes trimestrales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Tras el relevamiento realizado por Elonce en estaciones de servicio de Paraná, se constató que las nuevas pizarras ya reflejan los valores actualizados, que impactan tanto en quienes utilizan naftas como en los usuarios de vehículos diésel.

Los nuevos precios de Shell en Paraná

La Nafta Súper pasó a costar $2.225 por litro, cuando anteriormente se comercializaba a $2.199. En tanto, la Nafta V-Power se actualizó a $2.461, frente a los $2.449 que costaba antes del nuevo ajuste.

Foto: Elonce.

Por su parte, la Diesel Evolux pasó a venderse a $2.376 por litro, mientras que anteriormente tenía un precio de $2.369. En el segmento premium, la Diesel V-Power alcanzó los $2.577, luego de cotizar a $2.549 en la última modificación.

Si bien las subas no fueron de gran magnitud en términos porcentuales, vuelven a impactar sobre el bolsillo de los automovilistas y de quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo o para realizar largos desplazamientos.

Cuánto cuesta llenar el tanque en Paraná

Con los nuevos valores, Elonce realizó el cálculo de cuánto debe desembolsar un conductor para llenar completamente el tanque de distintos tipos de vehículos.

Auto mediano (45 litros) con Nafta Súper: $100.125.

Auto mediano (45 litros) con Nafta V-Power: $110.745.

Pick up (80 litros) con Diesel V-Power: $206.160.

Auto pequeño (30 litros) con Nafta Súper: $66.750.

Auto pequeño (30 litros) con Nafta V-Power: $73.830.

Foto: Elonce.

Los montos muestran el impacto que tiene incluso una actualización moderada en el costo de abastecer un vehículo, especialmente en aquellos de mayor capacidad de tanque o que utilizan combustibles premium.

La actualización de los impuestos

En materia de combustibles, el Decreto 562/2026 dispuso una nueva actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono correspondiente a julio.

Para las naftas, el incremento impositivo fue de $21,192 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,298 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, la actualización estableció un aumento de $18,959 por litro para el gravamen general, de $10,266 para la alícuota diferencial aplicable en determinadas regiones del país y de $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

La actualización responde al mecanismo previsto por la legislación vigente, que establece revisiones trimestrales de estos tributos tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC. Como consecuencia, las petroleras comenzaron a trasladar el impacto de la medida a los surtidores, modificando los precios desde el inicio de julio.