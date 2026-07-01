Festival de Espectáculos Infantiles: habrá una propuesta distinta cada día

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) volverá a ocupar la sala del Teatro 3 de Febrero durante las vacaciones de invierno con una programación especialmente pensada para las infancias. La propuesta comenzará el martes 7 de julio y se extenderá durante las dos semanas del receso escolar, con funciones diarias a las 16.

Al respecto, la directora del teatro, Francisca D'Agostino, brindó detalles de la iniciativa e invitó a las familias a sumarse a la programación. "Se trata de propuesta teatral de elencos locales y provinciales para las infancias", explicó; y destacó que el objetivo es ofrecer una alternativa cultural para quienes buscan actividades durante las vacaciones de invierno.

Una propuesta distinta cada día

D´Agostino señaló que cada función tendrá características diferentes para que las familias puedan asistir más de una vez. "Habrá circo, música, acrobacias, clown y teatro. Todos los días es una propuesta diferente, por lo cual pueden venir durante las dos semanas de vacaciones", indicó.

El festival se desarrollará de martes a sábado, con propuestas diferentes para cada día, durante ambas semanas del receso invernal.

Festival de Espectáculos Infantiles en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

Diez espectáculos para disfrutar en familia

La programación del FEI 2026 será la siguiente:

Martes 7: Valga la redundancia! Manso desconcierto – Compañía Teastral.

Miércoles 8: La Runfla de Los Macanos – Grupo Los Macanos Borondongos.

Jueves 9: Mequetrefes rodando – Colectivo Artístico Saltimbanquis.

Viernes 10: Cuentos del fondo del mar – Patatas Patas.

Sábado 11: Grandes artistas en pequeños actos – Compañía Acrobática Artes Circenses.

Martes 14: Volá, un cuento en el viento – La Rueda Teatro.

Miércoles 15: Los Vermichelis, delivery de cuentos – Grupo Juvetea.

Jueves 16: Aladdín y la genia de la lámpara – GR Producciones.

Viernes 17: Imagina Rubí – Elenco concertado.

Sábado 18: MOCHyLOTA, para una travesía grandota – Grupo El Histrión.

Entradas accesibles

La directora informó que las entradas tendrán un valor único de 8.000 pesos y pueden comprarlas en la boletería del teatro o adquirirlas antes de cada función. "Son entradas muy accesibles para que las familias puedan disfrutar de los espectáculos", sostuvo.

La boletería funciona de 8 a 12 y de 18 a 20, aunque también será posible adquirir los tickets momentos antes del inicio de cada presentación.

Espectáculos para distintas edades

La programación fue diseñada para contemplar públicos de diferentes edades. "Hay obras destinadas a las primeras infancias y otras para chicos un poco más grandes. Toda esa información está detallada en la programación disponible en la página de la Municipalidad", explicó D´Agostino. Asimismo, destacó la variedad artística que ofrecerá el festival, con propuestas teatrales, musicales y circenses.

El teatro continuará con su programación habitual

Más allá del FEI, la directora confirmó que el Teatro 3 de Febrero mantendrá su agenda habitual durante todo julio. "Seguimos con nuestra programación de siempre. Durante julio habrá obras de teatro, espectáculos musicales y distintas propuestas para público adulto. El teatro siempre es una opción para encontrar algo para disfrutar", afirmó.

De esta manera, el histórico escenario paranaense ofrecerá una amplia agenda cultural durante las vacaciones de invierno, tanto para niños como para adultos.