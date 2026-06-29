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Paraná En el Teatro 3 de Febrero

Vacaciones de invierno en Paraná: el FEI celebra 27 años con diez funciones

Del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, el tradicional FEI ofrecerá diez propuestas teatrales para las infancias y sus familias. Todas las funciones serán a las 16, con entradas anticipadas a $8.000.

29 de Junio de 2026
Un clásico de las vacaciones de invierno vuelve al Teatro 3 de Febrero
Un clásico de las vacaciones de invierno vuelve al Teatro 3 de Febrero

Del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, el tradicional FEI ofrecerá diez propuestas teatrales para las infancias y sus familias. Todas las funciones serán a las 16, con entradas anticipadas a $8.000.

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) volverá a llenar de teatro, música, personajes e historias al Teatro Municipal 3 de Febrero durante las vacaciones de invierno. En su 27ª edición, el tradicional ciclo ofrecerá diez espectáculos destinados a las infancias y sus familias, consolidándose una vez más como una de las propuestas culturales más esperadas del receso invernal en Paraná.

 

Según pudo saber Elonce, la programación se desarrollará del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, con funciones todos los días a partir de las 16.

 

El festival propone una programación variada con obras de teatro, música, humor y circo, interpretadas por compañías y elencos de distintas procedencias, que convertirán al histórico escenario paranaense en un espacio de encuentro para chicos y grandes.

Diez espectáculos para disfrutar en familia

La programación del FEI 2026 será la siguiente:

  • Martes 7: Valga la redundancia! Manso desconcierto – Compañía Teastral.
  • Miércoles 8: La Runfla de Los Macanos – Grupo Los Macanos Borondongos.
  • Jueves 9: Mequetrefes rodando – Colectivo Artístico Saltimbanquis.
  • Viernes 10: Cuentos del fondo del mar – Patatas Patas.
  • Sábado 11: Grandes artistas en pequeños actos – Compañía Acrobática Artes Circenses.
  • Martes 14: Volá, un cuento en el viento – La Rueda Teatro.
  • Miércoles 15: Los Vermichelis, delivery de cuentos – Grupo Juvetea.
  • Jueves 16: Aladdín y la genia de la lámpara – GR Producciones.
  • Viernes 17: Imagina Rubí – Elenco concertado.
  • Sábado 18: MOCHyLOTA, para una travesía grandota – Grupo El Histrión.

Una propuesta que ya es tradición

Desde hace 27 años, el FEI forma parte de la agenda cultural de las vacaciones de invierno en Paraná y convoca a cientos de familias que encuentran en el teatro un espacio para compartir, jugar e imaginar.

 

Cada función ofrece una experiencia distinta, con espectáculos especialmente pensados para las infancias, promoviendo el encuentro entre artistas, niñas, niños y adultos en un ámbito donde la cultura ocupa un lugar central.

 

Los organizadores destacaron que el festival busca fomentar el acceso al teatro desde edades tempranas y fortalecer el trabajo de los elencos que integran la programación.

 

Entradas

Las entradas tendrán un valor de $8.000 y podrán adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero.

 

Todas las funciones comenzarán a las 16, tanto en la primera semana de vacaciones como en la segunda. Elonce.com

Temas:

FEI Festival de Espectáculos Infantiles Vacaciones de invierno Paraná Teatro 3 de Febrero
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