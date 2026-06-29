Aseguran que “sufrió una crisis psicótica por estrés laboral” el maquinista que chocó siete autos en Concordia

La defensa de César Gustavo Rodríguez, el maquinista de Concordia acusado de provocar daños en numerosos vehículos y lesionar a conductores mientras manejaba una pala cargadora en estado de ebriedad, confirmó que analiza apelar la prisión preventiva de 25 días dispuesta por el juez de Garantías Mauricio Guerrero.

El abogado Mariano Giampaolo consideró positiva la reducción del plazo solicitado por la Fiscalía, aunque insistió en que su defendido debería transitar el proceso judicial en libertad. Además, destacó a Concordia Policiales la decisión del magistrado de ordenar una evaluación psicológica y psiquiátrica.

Maquinista ebrio al volante de una cargadora frontal chocó varios autos en Concordia (foto Elonce)

Vale recordar que durante la audiencia la Fiscalía había requerido 45 días de prisión preventiva. Sin embargo, el juez entendió que existían elementos suficientes para vincular al imputado con los hechos investigados y acreditó riesgos procesales, aunque resolvió imponer una medida cautelar por un plazo menor.

El caso ocurrió el lunes pasado en Concordia y generó un fuerte impacto debido a la magnitud de los daños ocasionados. La cargadora frontal chocó siete vehículos durante su recorrido, dejó tres personas con heridas de distinta consideración y obligó a un amplio despliegue policial para controlar la situación.

La defensa valoró parte de la resolución

Giampaolo explicó que, junto a su equipo, analizó el alcance de la decisión judicial y consideró que algunos aspectos fueron favorables. "La evaluación, en principio, es buena porque la Fiscalía había solicitado 45 días de prisión preventiva efectiva", manifestó.

El letrado agregó: "Valoramos positivamente que el juez Guerrero haya contemplado parte de nuestros argumentos y haya reducido esa prisión a 25 días, prácticamente la mitad. También evaluamos de manera favorable que haya dispuesto una evaluación psicológica y psiquiátrica de nuestro defendido, porque nos preocupa seriamente su estado de salud".

La defensa sostiene que sufrió una crisis psicótica

El abogado aseguró que Rodríguez atravesaba un importante cuadro de estrés laboral debido a las extensas jornadas que cumplía operando maquinaria pesada. "Es un trabajador que estuvo más de nueve años a cargo de una maquinaria pesada", afirmó.

Según detalló, "la normativa establece jornadas reducidas para este tipo de tareas, no superiores a seis horas salvo excepciones. Sin embargo, este señor trabajaba tanto en Concordia como en otras provincias para la misma empresa, con jornadas de hasta 14 horas. Su horario habitual era de 12 horas, a lo que debía sumarle aproximadamente una hora de viaje de ida y otra de regreso".

Maquinista ebrio al volante de una cargadora frontal chocó varios autos en Concordia (foto Elonce)

Para Giampaolo, ese contexto derivó en una descompensación. "Entendemos que no estamos frente a un delincuente tipo. No tiene antecedentes y sufrió una crisis psicótica producto del estrés laboral. Eso derivó en una situación que tiene más que ver con el cuadro que atravesaba que con una intencionalidad o una potencialidad de causar daños a terceros o a bienes", sostuvo.

Analizan recurrir la medida

El defensor adelantó que la resolución podría ser apelada en los próximos días ante la Cámara. "Estamos evaluando muy firmemente la posibilidad de apelar la decisión por una cuestión conceptual y jurisprudencial. Nosotros entendemos que la regla es la libertad de los ciudadanos", expresó.

En ese sentido, afirmó que no se encuentran configurados los presupuestos que justifican una prisión preventiva. "La prisión preventiva solo corresponde de manera excepcional cuando existe peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ambos peligros no los vemos configurados en esta persona", señaló.

"No representa un riesgo procesal"

Giampaolo sostuvo que Rodríguez cuenta con arraigo suficiente y no existen elementos que permitan presumir que intentará evadir el accionar judicial. "No vemos que sea una persona que pueda generar temor, entorpecer una investigación o darse a la fuga. Tiene arraigo en la ciudad, hijos, familia y no cuenta con recursos para escapar", afirmó.

Prisión preventiva para el maquinista de Concordia (foto Concordia Policiales)

Por ese motivo, indicó que solicitarán una revisión de la medida cautelar. "Vamos a pedir muy posiblemente en las próximas horas que la Cámara reevalúe esta decisión. Entendemos que el ciudadano debe esperar el avance de la investigación en libertad", remarcó.

Finalmente, el abogado insistió en que los delitos atribuidos a Rodríguez son excarcelables. "Los delitos imputados son excarcelables y no prevén una pena de cumplimiento efectivo. Por eso entendemos que no existen razones para mantenerlo privado de su libertad mientras continúa la investigación", concluyó.