Dueño de la cargadora frontal aseguró que pagarán los daños ocasionados por conductor alcoholizado

Este lunes, un hombre de 47 años, alcoholizado y al mando de una cargadora frontal de gran porte, chocó unos siete autos que estaban en la vía pública de la ciudad de Concordia.

El test de alcoholemia realizado confirmó que tenía 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó detenido.

Tras los destrozos provocados, la empresa privada que es propietaria de la cargadora frontal se comprometió a hacerse cargo de los daños. Así lo confirmó a Elonce, Ricardo Gómez, titular de la firma, quien manifestó su preocupación por lo ocurrido y llevó tranquilidad a los damnificados mientras avanza la intervención del seguro.

“Anoche anduve hasta tarde tratando de llevar tranquilidad más que nada a la gente, y con mucha preocupación porque quería saber si no había accidentados. Gracias a Dios no hay lesionados graves ni leves. Eso por un lado me da mucha tranquilidad”, expresó Gómez.

El empresario remarcó que los daños provocados fueron materiales y aseguró que la firma responderá ante cada uno de los afectados. “La máquina está asegurada y en algún caso que el seguro no se haga responsable, que suele pasar, la empresa se va a hacer responsable. Le dije a la gente que se quede tranquila”, sostuvo.

“La empresa se va a hacer cargo de todo”

Gómez indicó que durante la jornada comenzó a recorrer distintos puntos y a dialogar con los damnificados para transmitirles confianza mientras se resuelven los aspectos administrativos y legales.

“La empresa se va a hacer cargo de todo, de cada uno y de todas las cosas. También porque la gente necesita su vehículo para trabajar y no es justo que vaya una persona y haga destrozos por todos lados y quede todo así nomás”, afirmó.

Consultado sobre la cobertura de los daños, explicó que el primer paso será la actuación de la aseguradora. “El primer paso es el seguro. Nosotros tenemos nuestro estudio de abogados que también va a actuar para que el seguro pague lo que le corresponde, porque suelen poner algunos escollos para no pagar”, señaló.

Asimismo, insistió en que la empresa responderá independientemente de la resolución que adopte la aseguradora. “Vamos a hacernos cargo hasta de lo último, hasta que se solucione todo esto. No van a tener problema, porque nunca tuvimos problema ni le quedamos debiendo a nadie y no lo vamos a hacer ahora”, aseguró.

Qué dijo sobre el responsable de los destrozos

En relación con la persona que condujo la máquina y provocó los daños, Gómez explicó que había trabajado durante años en la empresa, aunque ya no formaba parte del plantel permanente.

“Fue operario durante muchos años. Había renunciado y se le estaba dando algunas changas porque estaba complicado el tema”, comentó.

No obstante, aclaró que desconoce qué motivó el accionar del hombre. “Lo que llevó a que este hombre haga esto, la verdad que no lo sé todavía. No lo vi más”, indicó.

Respecto a cómo se produjo el episodio, señaló que se enteró cuando se encontraba fuera de la empresa. Había mirado el partido de la Selección y se había ido al centro. Más tarde comenzaron a llamarlo para contarle lo que había pasado y no entendía nada. “Era un día normal como cualquier otro y a esa hora pasó lo que pasó”, explicó.

“Podría haber sido mucho peor”

Durante la entrevista, Gómez reconoció que aún continúa impactado por lo sucedido y destacó que la ausencia de heridos es el aspecto que más tranquilidad le genera.

“Estoy acongojado por un lado y tranquilo por otro, porque no hubo accidentes fatales ni leves en personas. Eso me da mucha tranquilidad porque los fierros se arreglan, se compran”, expresó.

Además, consideró que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves. “Cuando ya hay lesionados se pone más difícil el problema porque la salud es lo más importante”, remarcó.

Finalmente, confirmó que se encuentra abocado a colaborar con los damnificados y a gestionar las actuaciones ante la aseguradora. “Hoy estoy hablando con un par de damnificados para trasladarles tranquilidad y decirles que se les va a solucionar”, concluyó. Elonce.com