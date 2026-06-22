Confirmaron que tenía 1,07 g/l el conductor de la cargadora frontal que chocó siete vehículos en Concordia

El test de alcoholemia del conductor de la cargadora frontal que chocó siete vehículos en Concordia arrojó un resultado positivo de 1,07 g/l de alcohol en sangre, confirmaron fuentes policiales a Elonce. El hombre, de 47 años, fue detenido este lunes por la tarde luego de protagonizar una peligrosa seguidilla de colisiones que mantuvo en alerta a vecinos y efectivos de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

La secuencia comenzó cuando el operario circulaba a bordo de una máquina cargadora frontal perteneciente a una empresa privada. Según se informó, ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial Nº 4 y avanzó por diferentes arterias urbanas causando daños materiales a numerosos vehículos a su paso.

La situación generó momentos de gran preocupación debido a que el conductor no detuvo su marcha tras los primeros impactos y continuó circulando de manera errática por varias cuadras, pese al riesgo que representaba para otros automovilistas y peatones.

Foto: Archivo Elonce.

Una peligrosa recorrida que dejó siete vehículos dañados

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el primer choque se produjo cuando la máquina pesada giró hacia calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí impactó contra un Fiat Siena blanco, provocándole importantes daños materiales.

Lejos de detenerse, el conductor continuó avanzando y pocos metros después embistió un Renault negro que se encontraba estacionado. La marcha siguió por distintas calles de la zona mientras aumentaban los llamados de vecinos que advertían sobre la peligrosidad de la situación.

Posteriormente, ya sobre calle Presidente Illia y en inmediaciones del barrio El Silencio, la cargadora frontal chocó contra dos camionetas estacionadas. Sin embargo, la seguidilla de incidentes no terminó allí. Según confirmó el jefe departamental de Concordia, comisario inspector José María Rosatelli, el conductor siguió desplazándose varios cientos de metros más y terminó impactando otros vehículos antes de ser interceptado.

Foto: Archivo Elonce.

La intervención policial y el resultado del control

Rosatelli explicó que el personal policial tomó conocimiento del hecho cuando la máquina pesada ingresó a la ciudad por Presidente Illia. En ese momento comenzaron las tareas para intentar detener su marcha y evitar nuevos siniestros.

“El conductor, de 47 años, chocó una camioneta que iba en el mismo sentido de circulación. Luego continuó zigzagueando y 800 metros más adelante chocó una camioneta que estaba quieta en un semáforo. No detuvo su marcha y chocó un auto y giró a la izquierda, pero previo a detenerse, chocó otros cuatro vehículos”, detalló el funcionario policial.

Foto: Elonce.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar la cargadora frontal y obligar al conductor a detenerse. Vecinos consultados sobre el episodio aseguraron que el operario reside en la zona y afirmaron que “estaba muy borracho” al momento de los hechos. Además, señalaron que "la policía tuvo que apuntarle con las escopetas para que frenara", explicaron a Elonce.

Qué se sabe sobre los heridos y los daños

Uno de los datos más relevantes confirmados por las autoridades tiene que ver con el estado de salud de las personas afectadas por la seguidilla de choques. A pesar de la magnitud del incidente y de los importantes daños registrados en varios vehículos, no se reportaron heridos de gravedad.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que ninguna de ellas presentaba lesiones de consideración ni corría riesgo de vida, una noticia que llevó tranquilidad tanto a familiares como a vecinos que siguieron de cerca el operativo.

En cuanto a los daños materiales, desde la fuerza policial indicaron que tres vehículos sufrieron desperfectos casi totales debido a la violencia de los impactos. Los otros cuatro rodados involucrados registraron daños parciales, principalmente en sus laterales. Mientras tanto, la Justicia avanza en las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor, cuyo test de alcoholemia confirmó que manejaba con 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.