Videos: operario ebrio al volante de una cargadora frontal chocó varios autos y fue detenido en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
El conductor de una máquina pala cargadora frontal protagonizó una peligrosa secuencia de choques en Concordia. Embistió varios vehículos, continuó su marcha y fue interceptado por la policía. Dos personas fueron hospitalizadas.
Ebrio al volante de una máquina cargadora frontal chocó varios autos y fue detenido este lunes por la tarde tras protagonizar una peligrosa secuencia de incidentes viales en Concordia, se confirmó a Elonce. El hombre circulaba a bordo de una máquina pesada cuando impactó contra distintos vehículos y continuó su marcha sin detenerse.
El conductor protagonizó una serie de colisiones, que dejaron al menos siete vehículos dañados en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo a la información recabada, el hombre, de 47 años, circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este cuando, en la zona del barrio El Silencio, impactó contra dos camionetas que se encontraban estacionadas sobre la vía pública.
Según se informó, el episodio comenzó sobre la Ruta Provincial Nº 4, uno de los accesos a la ciudad, cuando la retroexcavadora giró hacia calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí embistió a un Fiat Siena blanco y le ocasionó importantes daños materiales.
Lejos de detenerse para asistir a los involucrados o dar explicaciones, el conductor siguió avanzando y, a pocos metros del primer impacto, chocó contra un Renault negro que se encontraba estacionado.
Persecución y detención
Tras los choques, el conductor continuó su recorrido por distintas arterias de la zona, supo Elonce. Luego giró por calle Gregoria Pérez y tomó por Las Magnolias, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre el peligro que representaba la situación.
Finalmente, efectivos policiales lograron interceptar la máquina y obligaron al hombre a detener la marcha. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el conductor presentaba evidentes signos de ebriedad.
Vecinos consultados señalaron que el operario reside en el barrio y aseguraron que “estaba muy borracho” al momento de protagonizar el recorrido que mantuvo en vilo a quienes transitaban por la zona. Además, señalaron que "la policía tuvo que apuntarle con las escopetas para que frenara", explicaron a Elonce.
Hospitalizados tras el impacto
Como consecuencia del primer choque, los ocupantes del Fiat Siena sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
Mientras tanto, personal policial avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor y establecer las circunstancias precisas en las que ocurrieron los hechos.
Impresionante video del choque a uno de los autos:
El caso generó preocupación entre los vecinos debido al riesgo que implicó la circulación de una maquinaria pesada fuera de control por calles urbanas y en un horario de importante movimiento vehicular.