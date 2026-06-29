"La situación de los docentes es desesperante”: Agmer para el miércoles por salarios y contra la reforma jubilatoria

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó un nuevo paro docente de 24 horas para este miércoles 1 de julio, en el marco del conflicto que mantiene con el Gobierno de Entre Ríos por la falta de una convocatoria paritaria y el rechazo al proyecto de reforma previsional. La jornada incluirá además una movilización desde la Caja de Jubilaciones hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, explicó a Elonce que la medida fue resuelta por la Comisión Directiva Central del sindicato docente y remarcó que el reclamo apunta tanto a la discusión salarial como a la defensa del sistema previsional provincial.

"Nuestra Comisión Directiva Central definió un paro para el miércoles 1° de julio en el marco de la disputa que tenemos con el Gobierno, a quien le estamos pidiendo desde hace tiempo sentarnos a discutir salarios, con una propuesta seria y en un ámbito paritario. Al mismo tiempo seguimos expresando nuestra resistencia a la reforma previsional", sostuvo.

Alto acatamiento al paro anterior

El dirigente destacó que la medida de fuerza realizada la semana pasada tuvo un importante nivel de adhesión en toda la provincia. "Tuvimos un acatamiento del 80%, según el relevamiento realizado por nuestros delegados escolares en todo el territorio provincial. El resultado fue positivo y también expresa el nivel de enojo, descontento y desconformidad que existe en las escuelas", afirmó.

Antivero cuestionó además la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial luego del último encuentro paritario. "En mayo hubo una propuesta formal que rechazamos. El Gobierno ofreció un 3,5% de aumento, que luego otorgó por decreto. En ese momento también nos dijeron informalmente que nos iban a convocar nuevamente en junio, pero prácticamente estamos finalizando el mes y eso no ocurrió", señaló.

Reclaman recuperar el poder adquisitivo

El secretario general aseguró que la situación económica de los trabajadores de la educación se agravó durante los últimos meses. "La situación de los docentes es desesperante. Nos expresan permanentemente que no llegan a fin de mes y que aumenta el endeudamiento con las tarjetas de crédito para resolver cuestiones básicas", manifestó.

Según indicó, el sindicato docente pretende recuperar la pérdida salarial acumulada y avanzar en una negociación integral. "Planteamos resolver la diferencia inflacionaria que tenemos desde diciembre, que ronda el 16%, además del proceso de blanqueo del aumento otorgado mediante el Decreto 500, que fue dado en negro y que denunciamos como inconstitucional", afirmó. Agregó que, una vez resueltos esos puntos, podrán comenzar a discutir una nueva propuesta salarial.

AGMER confirmó nuevo paro y movilización en reclamo de salarios y contra la reforma previsional

Infraestructura y comedores, otros reclamos

Antivero remarcó a Elonce que el conflicto excede la cuestión salarial e incluye problemas estructurales que afectan el funcionamiento de las escuelas. "No deja de preocuparnos la infraestructura, las partidas para comedores escolares y el estado de muchos edificios. Recorremos la provincia y recibimos permanentemente informes de nuestros delegados sobre techos que ponen en riesgo la integridad de trabajadores y alumnos", sostuvo.

También mencionó las dificultades vinculadas a la falta de personal auxiliar. "Nos preocupa la falta de designación de ordenanzas, que son fundamentales para garantizar las condiciones sanitarias dentro de las escuelas", expresó.

Acampe de Agmer en Plaza Mansilla (archivo Elonce)

Marcha y continuidad del acampe

En el marco del paro, AGMER volverá a movilizarse junto a las organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. "Vamos a marchar desde la Caja de Jubilaciones hasta Plaza Mansilla, donde estaremos realizando la séptima semana de acampe con la carpa que simboliza nuestra lucha", indicó.

El dirigente aclaró que la protesta no será únicamente del sindicato docente. "No solamente participa AGMER, sino también otros sectores y entidades que integran la Multisectorial y que continúan manifestando su rechazo a la reforma previsional", concluyó.

La medida de fuerza se desarrollará durante toda la jornada del miércoles 1 de julio, con paro total de actividades en las escuelas públicas de la provincia y una movilización hacia Casa de Gobierno.