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Espectáculos Desde Texas

Bikini rojo y pileta: así combatió Nati Jota las altas temperaturas de Dallas

La conductora se encuentra en Texas para cubrir el Mundial junto al equipo de Olga TV. En un descanso de la agenda, compartió imágenes desde la piscina y describió con humor las altas temperaturas que acompañan su trabajo.

29 de Junio de 2026
Nati Jota.
Nati Jota.

La conductora se encuentra en Texas para cubrir el Mundial junto al equipo de Olga TV. En un descanso de la agenda, compartió imágenes desde la piscina y describió con humor las altas temperaturas que acompañan su trabajo.

Nati Jota aprovechó una pausa en su cobertura del Mundial 2026 para compartir una serie de postales desde Dallas. La conductora se encuentra en Texas junto al equipo de Olga TV y, en medio de los días de trabajo previos al partido de la Selección Argentina ante Jordania, mostró cómo buscó aliviar las altas temperaturas.

 

Desde una pileta, Nati Jota publicó imágenes con una bikini roja y lentes de sol. Las fotos fueron compartidas a través de sus historias de Instagram, donde también hizo referencia al clima que atraviesa la ciudad estadounidense durante los últimos días.

 

 

La conductora no solo mostró el momento de descanso, sino que también comentó el impacto del calor en la rutina laboral. En una de sus publicaciones, replicó el mensaje de un seguidor que destacó las condiciones en las que realiza notas y transmisiones desde Dallas.

 

El calor texano, también protagonista

 

El usuario señaló que no todos dimensionaban las temperaturas que se registraban en la ciudad y calificó como “heroico” el trabajo de la periodista en exteriores. Nati Jota respondió con el tono descontracturado que suele utilizar en redes sociales.

 

“El nublado en Dallas se festeja como gol en playoff de Mundial”, escribió al referirse a los momentos en los que el sol baja de intensidad. También reconoció que las jornadas al aire libre se volvieron exigentes por las condiciones climáticas.

 

 

En otra historia, la conductora planteó con humor el dilema entre aprovechar la nubosidad durante sus momentos libres o esperar que aparezca durante las coberturas. “Me pregunto si prefiero nublado en bache para echarme sin incinerarme o nublado en momento laboral para no derretirme en vivo”, expresó.

 

Cobertura del Mundial y repercusión en redes

 

La estadía de Nati Jota en Dallas está vinculada al seguimiento de la Selección Argentina en el Mundial. Desde allí, comparte contenidos relacionados con los partidos, la previa de los encuentros y parte de la experiencia.

 

 

Sus publicaciones desde la pileta sumaron comentarios y reacciones de seguidores, que destacaron tanto el look elegido como la forma en la que relató las altas temperaturas. La conductora combinó así una postal de descanso con el detrás de escena de la cobertura en Estados Unidos.

 

Mientras continúa con su agenda vinculada al torneo, Nati Jota sigue mostrando en redes algunos momentos de su paso por Texas, entre jornadas de trabajo, actividades en la ciudad y las condiciones extremas del verano estadounidense.

Temas:

Nati Jota bikini texas
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