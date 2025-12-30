Nati Jota arrasó con fotos en bikini en la playa

La influencer compartió una serie de fotos en bikini y recibió una lluvia de comentarios en redes sociales.
Nati Jota, influencer y conductora de streaming, se mostró una vez más en sus redes sociales con una imagen refrescante y a tono con la temporada estival. Desde la playa, la influencer compartió una serie de fotos en las que lució un bikini verde manzana, con un corpiño deportivo de formato rectangular, combinado con una bombacha cavada, colaless y de tiro alto.
Un look relajado y retro para el verano
La publicación rápidamente atrajo la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre su estilo y la estética de las imágenes. Además del bikini, Nati optó por un peinado veraniego y unas gafas de sol de estilo vintage en tonos marrones, que le dieron un toque retro y muy chic. Las fotos, que reflejan su actitud relajada, mostraron a la influencer disfrutando del sol y el mar, algo que resalta en sus redes, donde comparte su día a día con sus seguidores.
Comentarios y comparaciones
Como es habitual en las redes sociales, las publicaciones de Nati Jota desataron diversas reacciones, tanto positivas como críticas. Entre los comentarios, algunos seguidores destacaron su belleza, mientras que otros la comparararon con Graciela Alfano.
Un espacio para compartir su realidad
Nati Jota, conocida por su presencia en redes sociales y su participación en medios de comunicación, se ha convertido en una figura que, a menudo, genera reacciones divididas entre sus seguidores. En esta ocasión, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje sincero en el que se refirió a las críticas y los comentarios que recibe de forma habitual.
La influencer, quien frecuentemente es tendencia debido a su estilo de vida y publicaciones, no dudó en expresar cómo maneja los juicios ajenos: “A veces parece que estoy dando explicaciones, pero es mi excusa para contarles mis mambos”, escribió en su historia. Con estas palabras, la influencer mostró su lado más auténtico y se dirigió a sus seguidores para poner en perspectiva el contexto de sus publicaciones.