Espectáculos Recibió fuertes críticas

La respuesta de Antonela Roccuzzo tras el comentario de Nati Jota sobre Messi

La influencer volvió a dar de qué hablar tras criticar al campeón del mundo después de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Nati Jota fue muy criticada por los fanáticos de Messi en las redes.

9 de Marzo de 2026
Nati Jota.
Nati Jota. Foto: (Redes).

Nati Jota quedó en el centro de la polémica tras lanzar un comentario sarcástico sobre Lionel Messi después de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la influencer manifestó en X: "Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión", insinuando que estaba perdido.

Por esa razón, la que tomó cartas en el asunto fue Antonela Roccuzzo, quien dejó de seguirla en Instagram al instante.

 

Además, fue muy criticada por los fanáticos de Messi y varios usuarios en X, que no les causó para nada risa el chiste.

Por el momento, ninguna de las dos salió a hablar del tema ni tampoco el capitán de la Selección Argentina.

Temas:

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Donald Trump
