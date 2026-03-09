La respuesta de Antonela Roccuzzo tras el comentario de Nati Jota sobre Messi

Nati Jota quedó en el centro de la polémica tras lanzar un comentario sarcástico sobre Lionel Messi después de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la influencer manifestó en X: "Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión", insinuando que estaba perdido.

Por esa razón, la que tomó cartas en el asunto fue Antonela Roccuzzo, quien dejó de seguirla en Instagram al instante.

Además, fue muy criticada por los fanáticos de Messi y varios usuarios en X, que no les causó para nada risa el chiste.

Por el momento, ninguna de las dos salió a hablar del tema ni tampoco el capitán de la Selección Argentina.