Trump afirma que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que las capacidades militares iraníes quedaron gravemente debilitadas tras los ataques conjuntos con Israel. Sus declaraciones generaron una reacción inmediata en los mercados financieros y una caída del precio del petróleo.
Trump afirmó que la guerra con Irán está prácticamente terminada y aseguró que la campaña militar avanza más rápido de lo previsto inicialmente. El presidente de Estados Unidos realizó estas declaraciones durante una entrevista telefónica con la cadena CBS News, en medio de la creciente atención internacional sobre el conflicto en Medio Oriente.
“Creo que la guerra está muy completa, prácticamente”, expresó el mandatario republicano al evaluar el estado de las operaciones militares iniciadas a finales de febrero. Según explicó, las fuerzas iraníes sufrieron importantes pérdidas tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.
Las declaraciones del jefe de la Casa Blanca provocaron una reacción inmediata en los mercados financieros, donde los inversores siguieron de cerca cualquier indicio sobre la evolución del conflicto armado.
Evaluación del poder militar iraní
En su análisis del conflicto, Trump afirmó que la infraestructura militar de Irán fue gravemente dañada durante la ofensiva. Según sostuvo, las fuerzas armadas iraníes perdieron buena parte de sus capacidades operativas.
“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, aseguró el presidente estadounidense al referirse al impacto de los ataques sobre las estructuras militares del país persa.
También indicó que el arsenal de misiles iraní se encuentra reducido y que numerosos drones han sido derribados o destruidos. “Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones”, afirmó.
El mandatario agregó que, desde el punto de vista militar, el país quedó seriamente debilitado. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, sostuvo.
Una guerra más corta de lo previsto
Las declaraciones representan la evaluación más contundente realizada por el presidente estadounidense desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Trump señaló que las operaciones se encuentran “muy por delante” del calendario estimado por su administración.
En un principio, el gobierno estadounidense había proyectado que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas. Sin embargo, el mandatario consideró que los avances militares aceleraron significativamente los tiempos previstos.
Aun así, aclaró que el conflicto no concluirá hasta que se logre una derrota completa del adversario. En ese sentido, describió la guerra como una “excursión de corto plazo”, aunque subrayó que terminará únicamente cuando “el enemigo sea derrotado total y decisivamente”.
Impacto en los mercados internacionales
Las declaraciones del presidente tuvieron efectos inmediatos en los mercados financieros globales. Durante la jornada del lunes, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron fuertes oscilaciones antes de cerrar en terreno positivo.
El optimismo entre los inversores se consolidó en la última hora de negociación luego de que Trump sugiriera que el conflicto podría estar cerca de su final.
El índice S&P 500 avanzó cerca de un 1%, recuperándose de pérdidas superiores al 1,5% que había registrado previamente. Por su parte, el Nasdaq también cerró con subas significativas, mientras que el Dow Jones terminó la jornada con ganancias moderadas.
El mercado energético también reaccionó de forma inmediata. El precio del petróleo, que había superado los 100 dólares por barril durante el día debido a los temores sobre el suministro global, retrocedió tras las declaraciones del mandatario.
En las operaciones posteriores al cierre de los mercados, el crudo estadounidense cayó hasta aproximadamente 86 dólares por barril.
El foco en el Estrecho de Ormuz
Uno de los principales puntos de preocupación para la economía global continúa siendo el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de petróleo.
La guerra afectó el tránsito de petroleros en esta vía estratégica, lo que contribuyó a la suba de los precios energéticos durante los últimos días.
Trump advirtió que Estados Unidos responderá si Irán intenta bloquear el paso marítimo. Incluso señaló que evalúa la posibilidad de intervenir directamente para garantizar la circulación de buques.
“Estoy pensando en tomarlo”, afirmó el presidente en referencia al control del estrecho, aunque también señaló que el tráfico marítimo comenzaba a normalizarse gradualmente.
Tensión política en Irán
El conflicto también coincide con un momento de inestabilidad política dentro de Irán. Tras la muerte del anterior líder supremo, Ali Khamenei, el país designó como sucesor a su hijo Mojtaba Khamenei.
Trump dejó en claro que no tiene intención de establecer contacto con el nuevo dirigente iraní. Consultado sobre un posible mensaje hacia el nuevo líder, respondió de forma tajante: “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”.
El desarrollo de la guerra y la evolución política dentro de Irán continúan siendo observados con atención por gobiernos, mercados e instituciones internacionales, ante el impacto potencial que el conflicto puede tener en la estabilidad regional y en la economía global.