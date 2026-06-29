Juntan firmas para que se restablezca el servicio del tren que une Paraná con La Picada

El Área Natural Protegida La Porota y la Cooperativa de Trabajo El Espinal, junto al Parque Escolar Rural Enrique Berduc comenzaron a juntar firmas online para que el servicio de tren Paraná – La Picada vuelva a funcionar, ya que lleva casi dos meses de interrupción.

“El tren no es solo un medio de transporte; es el lazo que nos une y el pulso que da vida a nuestro territorio. ¿Por qué tu firma es vital? Un puente hacia el paisaje de la cuenca. El tren acerca a cientos de miradas a la diversidad biocultural que habita el paisaje del Arroyo Las Conchas. Es la vía que permite descubrir la vida rural, la historia de nuestra reserva como granja agroecológica y el valor de sabernos parte indisoluble de la naturaleza”, expresaron.

Y señalaron que durante 2025, “más de 500 estudiantes y docentes vivieron la experiencia de nuestras visitas guiadas. El tren es el aula en movimiento que garantiza el derecho humano a un ambiente sano, integrando saberes y sembrando la semilla de la educación ambiental en las nuevas generaciones”.

Cabe resaltar que la interrupción del servicio se produjo el pasado 8 de mayo por problemas mecánicos detectados en una de las formaciones ferroviarias. Las tareas de reparación, según el intendente de Colonia Avellaneda, ya estaban culminadas pero debían esperar la aprobación de Trenes Argentinos para reestablecer el servicio.

El Senado le pidió al Ejecutivo que intervenga para que el tren vuelva a funcionar

El pasado miércoles la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de comunicación de Claudia Silva para que la Provincia, con la mayor celeridad y en coordinación con los organismos competentes, realice las gestiones necesarias para interceder en la reanudación del servicio del tren.