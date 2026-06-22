La Asamblea Vecinal alertó por el tren, el volcadero y la quema de contenedores: qué dijeron sobre cada tema

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista analizó la suspensión del servicio ferroviario, debatió el futuro del volcadero municipal y expresó preocupación por nuevos hechos de vandalismo en distintos barrios de Paraná.
La suspensión del servicio ferroviario, el futuro del volcadero municipal y nuevos hechos de vandalismo fueron algunos de los temas abordados durante una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que volvió a reunir a vecinos preocupados por distintas problemáticas que afectan a Paraná y la zona metropolitana.
Uno de los principales planteos estuvo vinculado a la interrupción del servicio de trenes. La integrante de la Asamblea, Alicia Glauser, cuestionó la decisión y expresó su preocupación por las consecuencias que genera en estudiantes y trabajadores que utilizaban el servicio para trasladarse diariamente.
“Lo han desactivado. Vinieron a verificar si las vías estaban en condiciones y después las noticias son como que quieren dejarlo sin efecto al tren”, sostuvo.
Según explicó, la Asamblea resolvió realizar una recorrida por Colonia Avellaneda y la zona de La Picada para evaluar el impacto que tuvo la suspensión del servicio, especialmente en alumnos que ahora enfrentan dificultades para llegar a clases.
Preocupación por el acceso al transporte
Glauser señaló que muchas familias no cuentan con recursos suficientes para afrontar el costo diario del transporte alternativo.
“Queremos verificar hasta dónde llega el perjuicio que han generado con los alumnos que no llegan porque no tienen forma de pagar lo que vale un boleto de colectivo”, afirmó.
Además, indicó que solicitarán una audiencia con funcionarios provinciales para plantear la situación y reclamar respuestas. En ese sentido, adelantó que buscarán mantener un encuentro con el secretario general de la Gobernación.
Por su parte, Esteban Rossi amplió los cuestionamientos y sostuvo que la extensión del recorrido de la Línea 22 no alcanza para resolver el problema generado por la falta del tren.
“Los horarios son insuficientes y también la capacidad de pasajeros que puede cargar un colectivo es muy distinta a la de un tren. Está quedando mucha gente en el camino”, aseguró.
El debate por el volcadero municipal
Otro de los ejes centrales de la reunión estuvo relacionado con el futuro del volcadero municipal, luego de que una resolución judicial dispusiera su traslado.
Rossi explicó que el tema forma parte de las discusiones que se desarrollan en el marco del Programa Urbano Ambiental y destacó la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y trabajadores del predio. “Entendemos que esto es un problema ambiental, pero centralmente humano”, remarcó.
Asimismo, señaló que quienes viven y trabajan en la zona enfrentan condiciones muy diferentes al resto de la población. “La gente que vive en el volcadero tiene una expectativa de vida muy por debajo de la que nosotros tenemos”, advirtió.
Un nuevo contenedor incendiado generó preocupación
Durante el encuentro también se abordó un nuevo hecho de vandalismo ocurrido en la vecinal Santa María, donde un contenedor de residuos fue incendiado.
Pedro Bregant, integrante de la comisión vecinal, relató que el episodio ocurrió en una plaza del barrio y generó preocupación entre los vecinos. “Era un contenedor nuevo. No entendemos qué pasó ni por qué razón ocurrió. Una vecina vio el incendio, llamaron a los bomberos y cuando llegaron ya estaba prácticamente consumido”, relató.
El dirigente barrial señaló que los vecinos buscan identificar a los responsables a través de cámaras de seguridad de la zona y lamentó el daño ocasionado. “Estamos trabajando entre todos para mantener limpio el barrio y la plaza. La verdad que quedamos bastante mal con este hecho”, expresó.
La reunión concluyó con nuevos planteos vecinales y el compromiso de continuar impulsando acciones para reclamar soluciones a problemas que, según manifestaron los participantes, afectan de manera directa la calidad de vida de numerosos habitantes de Paraná y la región.