Patinadoras de Echagüe representarán a Argentina en el Panamericano de Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
Patinadoras del Club Atlético Echagüe integrarán la Selección argentina y competirán en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico. El certamen reunirá a deportistas de todo el continente entre el 27 de junio y el 7 de julio.
El Club Atlético Echagüe de Paraná volverá a tener representación internacional en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se desarrollará entre el 27 de junio y el 7 de julio en el Microestadio Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuatro deportistas de la institución entrerriana competirán en distintas categorías y disciplinas, tres de ellas integrando la Selección argentina.
Las entrenadoras Micaela Pirola y Lucía Kindebaluc destacaron el presente deportivo del club y celebraron la nueva convocatoria de sus patinadoras para una competencia de nivel continental.
“Estamos muy contentas de tener desde Echagüe patinadoras que van a conformar la Selección nacional”, señalaron. Las elegidas fueron Jazmín, Antonia y Manuela, mientras que Martina representará a la institución en el Panamericano Promocional.
Una campeona sudamericana y medallista mundial
Jazmín, de 16 años, llegará al certamen con una destacada trayectoria internacional. La deportista recordó que sus primeras experiencias fuera del país comenzaron a los 12 años y que luego logró importantes resultados para el patinaje entrerriano. “Fui campeona sudamericana y logré un quinto puesto, siendo la primera medalla sudamericana para Entre Ríos”, destacó.
Además, remarcó uno de los hitos más importantes de su carrera: “Después obtuve un tercer puesto mundial”. El logro fue conseguido en Italia durante 2024.
Consultada sobre todo lo alcanzado a su corta edad, expresó: “Es hermoso. Me lo proponía como objetivo y es algo increíble ver cómo lo fui cumpliendo. Ahora nos vamos poniendo otros objetivos y a ver si los puedo cumplir”.
Representación provincial y nuevos desafíos
Por su parte, Martina, de 18 años, competirá en el Panamericano Promocional dentro de la disciplina figuras obligatorias. La deportista explicó que su participación comenzará antes del torneo de naciones. “Voy a representar a Echagüe como preseleccionado en figuras obligatorias”, comentó.
Martina cuenta con una extensa trayectoria en el club, donde entrena desde hace nueve años. Entre sus logros sobresalen dos títulos nacionales y un quinto puesto a nivel nacional. “Siempre por Echagüe”, afirmó al referirse a la institución que la acompaña desde sus inicios deportivos.
Talento joven con experiencia internacional
Otra de las representantes será Antonia Re, una patinadora de apenas 9 años oriunda de Diamante. Pese a su corta edad, ya acumula importantes experiencias internacionales. “El año pasado fui al Panamericano de Naciones en figuras obligatorias y al Sudamericano en libre”, relató.
La deportista comenzó a patinar a los 5 años y actualmente dedica entre tres y cuatro horas diarias a los entrenamientos. “Es el club que más quiero”, aseguró sobre Echagüe.
Las entrenadoras destacaron que la participación internacional es una constante para la institución. “Desde siempre Echagüe tuvo patinadoras de nivel internacional y desde que nosotros estamos como profes eso no se ha cortado”, remarcaron.
La continuidad de una tradición internacional
La cuarta representante será Manuela, de 13 años, quien también cuenta con experiencia en competencias continentales. “En 2023 fue mi primer torneo internacional, un Sudamericano. Después participé en Panamericanos en 2024 y 2025. Este año vamos de vuelta al Panamericano y con todas las ganas”, expresó.
Las entrenadoras subrayaron que el club tendrá presencia en diversas disciplinas, entre ellas Solo Dance, Libre y Figuras Obligatorias, reflejando el crecimiento sostenido del patinaje artístico en la institución.
La delegación partirá hacia Buenos Aires durante los próximos días con el objetivo de representar a Echagüe, a Entre Ríos y a la Argentina en una de las competencias más importantes del continente. Las expectativas son altas y la ilusión también, respaldadas por una generación de patinadoras que ya dejó su huella en escenarios internacionales y que ahora buscará seguir escribiendo nuevas páginas en su historia deportiva.