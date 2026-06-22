El exabrupto de Ariel Rodríguez: Se viralizó por insultar al Mundial al aire y luego salió a dar explicaciones

El periodista Ariel Rodríguez quedó expuesto por un micrófono abierto durante la previa de Argentina-Austria. Tras la viralización del video, explicó en redes sociales el contexto de la frase que generó repercusión.
El Mundial 2026 sigue dejando momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Esta vez, el protagonista involuntario fue el periodista Ariel Rodríguez, quien quedó expuesto por un error técnico durante la previa del partido entre Argentina y Austria, un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Todo ocurrió mientras la transmisión oficial mostraba el color y la pasión de los hinchas argentinos en las inmediaciones del estadio donde se disputó el encuentro. En medio de esas imágenes, un descuido en la operación técnica dejó abierto el micrófono del conductor, permitiendo que una conversación privada saliera al aire.
La situación tomó por sorpresa tanto al equipo de producción como a los televidentes, que escucharon con claridad una frase que no estaba destinada a ser transmitida.
La frase que se escuchó al aire
“Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...”, se oyó decir a Ariel Rodríguez a uno de los integrantes de la producción.
La frase resonó en el retorno de audio y generó un instante de desconcierto antes de que los responsables de la transmisión lograran corregir el desperfecto técnico.
Aunque el exabrupto incluía una referencia poco feliz al Mundial, el episodio fue tomado con humor por gran parte de la audiencia y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.
"Ariel Rodríguez":
Por este momento durante la transmisión de TyC Sports pic.twitter.com/AoNvOWs6K2— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2026
Memes y repercusiones en redes sociales
Minutos después de lo ocurrido, usuarios de redes sociales compartieron fragmentos del momento y reaccionaron con memes, comentarios y bromas sobre la situación.
Muchos destacaron la espontaneidad de la escena y el hecho de que el blooper dejara al descubierto los códigos y conversaciones informales que suelen producirse detrás de cámara durante las coberturas deportivas.
La situación también volvió a poner en evidencia uno de los riesgos habituales de las transmisiones en vivo, donde cualquier error técnico puede exponer situaciones inesperadas ante miles de espectadores.
El descargo de Ariel Rodríguez tras la viralización
La repercusión del episodio no tardó en llegar a las redes sociales. La vehemencia con que Ariel Rodríguez lanzó la frase durante la transmisión de TyC Sports, en la previa de la victoria de Argentina por 2 a 0 frente a Austria, hizo que el exabrupto se viralizara rápidamente y generara múltiples interpretaciones entre los usuarios.
Ante la difusión del video, el periodista decidió realizar una aclaración a través de sus historias de Instagram. Allí explicó el contexto de la conversación que mantenía con integrantes de la producción cuando su micrófono quedó abierto.
Fue una broma interna en un corte. No es lo que pienso y Uds lo saben!
Gracias a Todos! pic.twitter.com/UAVN07pnVK— Ariel Rodríguez (@ArielRodriguez) June 22, 2026
Horas más tarde, el enviado especial a la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizó su descargo: “Me dicen que al aire sale la frase... Yo digo mundial de mierda. Porque en la interna hablamos del buen juego, mal juego. Y yo lo que digo es que es un Mundial donde al ser muchos equipos hay un par de seleccionados que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles”.
El periodista aclaró que sus palabras no reflejaban una crítica general al torneo y sostuvo que se trató de una broma interna vinculada a una discusión futbolera con un compañero de trabajo.
“Pero estamos todos partiendo de la base, estamos hablando de un muy buen Mundial. Es simplemente una cargada interna que tiene que ir con Joaquín. No es lo que pienso”, concluyó Ariel Rodríguez.