Inteligencia artificial y salud mental: cuáles son los límites y cuándo buscar ayuda profesional

REDACCIÓN ELONCE
Una psicóloga explicó cómo influyen inteligencias artificiales como ChatGPT en la salud mental, cuándo puede ayudar y cuáles son los límites para evitar dependencia.
La relación entre inteligencias artificiales, como ChatGPT, y salud mental es un tema cada vez más presente en la vida cotidiana. La posibilidad de acceder a respuestas inmediatas, las 24 horas y de manera gratuita, lleva a muchas personas a utilizar herramientas de IA para afrontar momentos de ansiedad, estrés o incertidumbre. Sin embargo, especialistas advierten que existen límites que no deben ignorarse.
La psicóloga Juliana Sáenz (M.P. 2863) analizó el fenómeno y remarcó que el uso de estas herramientas no es necesariamente negativo, aunque aclaró que no pueden sustituir el trabajo terapéutico profesional.
“Todos pasamos por esa instancia y esa desesperación. No está mal, es lo que quiero aclarar, pero siempre con sus límites, por supuesto. Si bien trato de transmitir que la tecnología no es mala ni buena en sí misma, sí hay que tener recaudos y saber que no es lo mismo que ir a terapia”, explicó.
La inmediatez, el principal atractivo
Según indicó la especialista, una de las principales ventajas que ofrece la inteligencia artificial es la disponibilidad permanente para responder consultas. “Hay características que tiene ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial que no la tiene cualquier terapeuta, que es la inmediatez. Eso no lo vamos a negar. Está las 24 horas a disposición y esa disponibilidad es lo que genera la atracción”, señaló a Elonce.
Sáenz consideró que el ritmo actual de vida favorece este tipo de conductas. “Estamos cada vez como sociedad más apurados, más estresados, con más sobrecarga mental y menos tiempo para todo. Entonces llegamos a la excusa de que tampoco tenemos tiempo para ir a terapia y caemos en el chat”.
En ese sentido, sostuvo que la herramienta puede resultar útil en determinados momentos. “Tengo ansiedad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo bajar la ansiedad? Estoy por rendir un examen muy difícil, ¿qué hábito saludable puedo hacer? Entonces, no es malo, pero tiene que tener un límite”.
Por qué no reemplaza a una terapia
La profesional enfatizó que la inteligencia artificial no puede sustituir el encuentro terapéutico ni el vínculo humano que se construye en el consultorio. “Nunca va a reemplazar una terapia porque en el espacio terapéutico justamente se construye un encuentro humano, una transformación. Voy adquiriendo herramientas, recursos y me voy escuchando mientras hablo”, afirmó.
Además, explicó que el trabajo clínico involucra elementos imposibles de captar para una máquina. “El psicólogo tiene en cuenta no solamente lo que digo, sino también lo que no digo, mi lenguaje no verbal, los silencios y mi angustia. Esto es una máquina y no observa cómo estoy físicamente ni cómo estoy transitando el momento”.
Respecto de quienes recurren a la inteligencia artificial para consultar sobre medicamentos o tratamientos médicos, fue contundente: “Ya tema medicación obviamente supera cualquier límite y ahí sí o sí necesitamos un profesional”.
El riesgo de la dependencia
Otro aspecto que preocupa a los especialistas es la posibilidad de desarrollar una dependencia hacia estas herramientas digitales. “Como está disponible las 24 horas, se vuelve una adicción, se vuelve una dependencia”, alertó Sáenz.
La psicóloga indicó que existen señales que permiten identificar un uso problemático. “Cuando una persona empieza a preguntarle absolutamente todo al chat, también pierde autonomía. Perdemos la capacidad de resolver situaciones cotidianas y de enfrentarnos a la realidad”.
Finalmente, señaló que el desafío consiste en encontrar un equilibrio. “El chat nos puede ayudar, sí, pero no todo el tiempo consultando constantemente. Ese es el límite que tenemos que poner”.
Para la especialista, la inteligencia artificial puede funcionar como una herramienta complementaria en determinados contextos, pero insistió en que el acompañamiento profesional y el vínculo terapéutico siguen siendo irremplazables para el cuidado de la salud mental.