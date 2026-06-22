La selección argentina se impone sobre Austria por 1-0 en Dallas por el Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi, que falló un penal en el inicio, convirtió el tanto de la victoria parcial albiceleste a los 38 minutos.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u44MEsQR10 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

En Paraná, gran cantidad de hinchas disfrutan del partido en la Fan Zone, ubicada en la zona del shopping La Paz. Se trata de un espacio al aire libre equipado con pantalla gigante, patio gastronómico y sectores destinados a toda la familia.

El lugar está adornado con banderas argentinas, réplicas de la Copa del Mundo y distintos elementos alusivos al certamen.

El grito de gol

Cuando Lionel Messi convirtió el primer gol para abrir el marcador del partido, los hinchas estallaron de alegría. Elonce registró el momento.

Locura en la Fan Zone de Paraná: así se gritó el primer gol de Messi ante Austria. En Paraná, gran cantidad de hinchas disfrutan del partido en la Fan Zone, ubicada en la zona del shopping La Paz. Video: Barbi Brunetti. pic.twitter.com/s80kNG2lo8 — ELONCE WEB (@ElonceW56269) June 22, 2026

El golazo del capitán del equipo llegó luego de varios minutos en los que Argentina logró controlar la posesión de la pelota y Facundo Medina lanzó un centro rasante desde la izquierda para la llegada de Messi en el punto de penal. Fue así que el “10” sacó un remate de primera para colocarla sobre la base del palo derecho del arquero Alexander Schlager y transformarse en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 17 tantos.

Así se vive el partido en la Fan Zone

Durante el entretiempo, la emoción, los nervios y la confianza en el equipo nacional fueron los sentimientos que más se repitieron entre los presentes.

Con banderas, camisetas albicelestes y hasta algunos pequeños caracterizados como Lionel Messi, los hinchas compartieron sus sensaciones tras los primeros 45 minutos del partido. "Lo vivimos con mucha emoción. Más todavía porque Messi ya habla de retiro y sentimos que hay que disfrutar cada partido al máximo", expresó una joven a Elonce.

El clima en la Fan Zone estuvo marcado por la tensión propia de un encuentro decisivo. Muchos reconocieron haber sufrido especialmente durante la ejecución del penal, aunque el posterior gol argentino llevó tranquilidad y renovó la esperanza de cara al segundo tiempo.

Los más chicos también fueron protagonistas de la jornada. Un niño vestido como el capitán argentino contó que vivió el partido con nervios y recordó situaciones similares de mundiales anteriores. A su lado, familias enteras alentaban sin descanso y se animaban a pronosticar el resultado final.

Desde distintos barrios de la ciudad, vecinos se acercaron para compartir una experiencia colectiva que transformó el partido en una verdadera fiesta popular. Entre camisetas, mates y cantos, la comunidad disfruta de una propuesta que permitió vivir el Mundial acompañados y en un ambiente familiar.

Además del fútbol, los asistentes destacaron el valor de encontrarse con otros vecinos y compartir la misma ilusión. "Estamos muy ansiosos, pero felices de estar acá. La propuesta estuvo muy buena y acompañó un día hermoso", resumió una mujer que llegó junto a su familia para alentar a Argentina.