Golpearon a un policía con un caño durante una detención y terminaron presos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tres personas fueron detenidas tras agredir a un efectivo de la Sección Motorizada del 911 que intentaba arrestar a un hombre acusado de incumplir una restricción de acercamiento. El funcionario sufrió lesiones en la cabeza y el rostro.
Golpearon a un policía con un caño durante una detención en un barrio de Paraná y tres personas terminaron detenidas luego de un violento episodio ocurrido este domingo por la mañana. El hecho se registró cerca de las 11.30, cuando un efectivo de la Sección Motorizada del 911 intervino ante un desorden reportado en barrio Las Flores.
Según informaron fuentes policiales, el funcionario se encontraba prestando servicio en la zona del Puente Blanco cuando fue alertado sobre una situación conflictiva en el mencionado barrio. Al arribar, identificó a una pareja mayor de edad que poseía medidas de restricción de acercamiento vigentes.
Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga y fue perseguido por el uniformado hasta una vivienda, donde intentó refugiarse para evitar ser detenido.
Agresión durante el procedimiento
De acuerdo con el reporte oficial, al ingresar al domicilio se cerró el portón de acceso y el efectivo quedó en el patio mientras intentaba aprehender al sospechoso. En ese momento, la mujer involucrada y la hermana del hombre intervinieron para impedir el procedimiento.
Fue allí cuando una de las mujeres atacó al policía con un caño de pileta, provocándole un golpe en la cabeza, mientras ambas también le propinaron golpes en el rostro. La situación se tornó tensa hasta la llegada de refuerzos policiales.
Con el apoyo de otros efectivos, se logró controlar la situación y detener a las tres personas involucradas en el incidente.
Tres detenidos y un policía lesionado
Por disposición del fiscal Wasinger, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales, acusadas del delito de resistencia y atentado a la autoridad.
En tanto, el fiscal de Género, Leandro Dayú, ordenó la detención del hombre por los presuntos delitos de desobediencia judicial y resistencia a la autoridad, debido al incumplimiento de la medida restrictiva vigente.
Respecto al funcionario policial lesionado, fue derivado a un nosocomio de la capital entrerriana, donde se le diagnosticó traumatismo craneofacial. Tras recibir atención médica, obtuvo el alta y se recuperaba de las heridas sufridas durante el procedimiento.