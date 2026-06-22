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Facultad de Ciencias Económicas instaló pantalla para que la comunidad pueda ver partidos de Argentina

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) preparó un especio con una pantalla gigante para que la comunidad en general pueda ver los partidos que dispute la Selección Argentina en el Mundial.

22 de Junio de 2026
La pantalla, en el salón principal
La pantalla, en el salón principal

REDACCIÓN ELONCE

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) preparó un especio con una pantalla gigante para que la comunidad en general pueda ver los partidos que dispute la Selección Argentina en el Mundial.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) organizó una transmisión especial del partido de la Selección Argentina mediante una pantalla gigante instalada en uno de sus salones principales.

 

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario junto al Área de Deportes, está abierta a toda la comunidad y busca generar un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de la ciudad.

 

 

Durante la previa del partido entre Argentina y Austria, la secretaria de Extensión, Jésica Varisco, destacó a Elonce que la iniciativa forma parte de las políticas de vinculación con la comunidad que desarrolla la institución. “Siempre trabajamos en acciones que promuevan el bienestar de nuestra comunidad universitaria y de la comunidad en general. En esta oportunidad nos convoca el deporte, que es una gran herramienta para encontrarnos”, señaló.

 

El espacio es un salón climatizado, equipado con pantalla y sistema de sonido, donde además se ofrece chocolate caliente y se organizan juegos y sorteos para los asistentes. Según explicaron desde la organización, el espacio cuenta con capacidad para alrededor de 200 personas.

 

 

Por su parte, Julieta Boschiazzo, coordinadora del Área de Deportes, remarcó que la convocatoria no estuvo dirigida únicamente al ámbito universitario. “Es una actividad abierta a todo público. Queremos que cualquier persona que quiera acercarse pueda hacerlo y compartir este momento”, expresó.

 

Asimismo, indicó que la propuesta fue pensada especialmente para los estudiantes que llegan desde distintas localidades de la provincia y encuentran en la facultad un lugar de pertenencia. “Muchos son del interior y la facultad funciona como un espacio de encuentro. Nos pareció una buena oportunidad para reunirnos y vivir juntos este partido”, explicó.

 

 

La propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas se sumó así a otros espacios de la ciudad que dispusieron pantallas gigantes para seguir la participación de la Selección Argentina, reafirmando el clima de entusiasmo y acompañamiento que genera cada presentación del conjunto nacional. Elonce.com

 

 

Pantalla gigante en la UNER para alentar a la Selección

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