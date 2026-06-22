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EE.UU anunció que suspende sanciones al petróleo iraní hasta el 21 de agosto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

22 de Junio de 2026
Petróleo
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

 

Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní "quedan autorizadas hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del 21 de agosto de 2026", según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro.

 

El precio del petróleo Brent, que este lunes ya cotizaba en torno a los u$s80 dólares el barril, tras haber alcanzado un pico de u$s126 a finales de abril a causa de la guerra, cayó tras el anuncio a u$s77,6.

 

"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones. Y agregó: "El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", Por su parte, desde Teherán hicieron hincapié en la importancia del papel de Pakistán y Catar cómo mediadores.

 

 

El vicepresidente Vance aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). "Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente", dijo.

 

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchim señaló que "se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán".

 

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días, tras casi 40 días de guerra a los que siguieron semanas de un alto el fuego inconcluso y a menudo incumplido, informó Ámbito.

 

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