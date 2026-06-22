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Política Para este martes

La Cámara de Diputados convocó a sesión especial para votar la interpelación a Manuel Adorni

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

22 de Junio de 2026
Diputados confirmó la sesión para votar la interpelación de Adorni
Diputados confirmó la sesión para votar la interpelación de Adorni

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria para sesionar lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

 

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

 

Además, los proyectos solicitan que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, brinde explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a su evolución patrimonial.

Tres de las seis iniciativas que la Cámara debatirá mañana contemplan, además de la interpelación, la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Adorni de su cargo.

 

De este modo, el cuerpo legislativo deberá definir si avanza con la convocatoria al funcionario y si habilita el tratamiento de una eventual moción de censura, mientras la investigación judicial en su contra continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Temas:

Manuel Adorni
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